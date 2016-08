Nur noch gut eine Woche, dann sollen in Och­trup das vorletzte Konzert von „Unheilig“ und am Tag zuvor der Auftritt der Band „Santiano“ über die Bühne gehen. Die Veranstalter erwarten freitags etwa 4000 bis 4500 Besucher, samstags gehen sie von circa 9000 Gästen aus. Die Stadt Ochtrup ist dafür ebenso gerüstet wie die Veranstalter.

Von Anne Steven

„Alle formellen Dinge sind erledigt“, vermeldete Michael Alfert, bei der Stadt Fachbereichsleiter Ordnung, Schulen, Soziales, im Rahmen eines Pressegesprächs.

Das bedeutet, das Sicherheitskonzept inklusive Sanitäts- und Verkehrskonzept steht. Sämtliche bauaufsichtliche Genehmigungen liegen vor. Das Veranstaltungsgelände umfasst rund um das ehemalige DRK-Zentrum an der Piusstraße etwa 16 000 Quadratmeter. „Rein rechtlich wäre das Gelände für 25 000 Besucher geeignet“, weiß Bernd Lembeck, Prokurist der Fansation Veranstaltungs GmbH. Man habe aber absichtlich sehr großzügig geplant. Die Bühne werde im südlichen Teil des Veranstaltungsbereichs aufgebaut. Die Beschallung erfolge in Richtung Stadtpark, um die Lärmbelastung für das Pius-Hospital so gering wie möglich zu halten. Große Leinwände sollen dafür Sorge tragen, dass auch das Publikum weiter hinten das Konzert optisch verfolgen kann.

Auf dem gesamten Areal wird es nur einen Einlass geben. Notausgänge sind zahlreich vorhanden. „Die Sicherheit steht ganz klar im Mittelpunkt“, machte die Erste Beigeordnete Birgit Stening deutlich. Alle Konzertbesucher sollen nur über den Dränkekreisel und die Straße Alte Maate aufs Veranstaltungsgelände geführt werden. Der Einlass erfolgt dann etwa in Höhe der Firma Fortuna. Unterwegs werde es Sichtkontrollen geben, führte die Erste Beigeordnete aus. Diese würden sowohl von Angehörigen des Security-Unternehmens als auch von Ordnungsamtsmitarbeitern durchgeführt. „Wir wollen den Menschen das Gefühl geben, dass auf die Sicherheit geachtet wird.“

Keine Rucksäcke und Taschen

Das ist auch ein Grund dafür, warum Rucksäcke und Taschen auf dem Gelände verboten sind. Gleiches gilt für Flaschen und beispielsweise Regenschirme. „Tetrapacks bis zu einer Größe von 250 Milliliter sind erlaubt“, führte Lembeck aus. Essen und Getränke gibt es auf dem Veranstaltungsgelände zu kaufen.

Veranstalter und die Stadt Ochtrup haben zudem in Absprache mit Polizei und Feuerwehr das Gelände mit einem Ring versehen, der an diesem Wochenende für den regulären Verkehr gesperrt ist. Dieser sogenannte innere Bereich umfasst die Winkelstraße von der Kreuzung Parkstraße/Jückweg bis zur Einmündung Pröpstinghoff, die Straße Alte Maate und in gewissem Maße auch die Hospitalstraße (siehe Infokasten). Letztere gilt als Zubringer für Behindertenpark- und Fahrradstellplätze, die auf den kleineren Parkflächen zwischen Hospitalstraße und Im Hook ausgewiesen werden. Außerdem soll der Weg für Rettungsfahrzeuge frei bleiben. Die Berg- und Bültstraße sollen, so die Auskunft der Ersten Beigeordneten, bis zum Veranstaltungswochenende befahrbar sein.

„Wir gehen davon aus, dass die meisten Konzert-Besucher aus Ochtrup zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen“, prognostizierte Lembeck. „Das wäre natürlich von Vorteil“, sprach Stening direkt eine Empfehlung für die Einheimischen aus.

Shuttle-Service eingerichtet

Auswärtige werden an beiden Tagen ab etwa 11 Uhr über zwei Park-and-Ride-Plätze an der Gronauer Straße (45000 Quadratmeter) und einen Shuttle-Service, der ab 14 Uhr und bis Mitternacht fahren wird – zum Konzert geleitet. Das Parken ist frei, für den Shuttle-Service werden 1,50 Euro je Fahrt berechnet. „Auf diesen Parkflächen gibt es auch Wohnmobilstellplätze“, ergänzte Stening. Schließlich befänden sich die städtischen Wohnmobilstellplätze auf dem Veranstaltungsgelände.

Dort übernimmt übrigens das DRK den Sanitätsdienst. Die Freiwillige Feuerwehr wird als sogenannte Brandsicherheitswache mit einem Fahrzeug vor Ort sein. Außerdem soll ein Auto im Feuerwehrgerätehaus an beiden Veranstaltungstagen ständig besetzt sein. „Wir müssen damit rechnen, dass die Feuerwehrleute aufgrund der Straßensperrungen nicht so zügig wie sonst zum Gerätehaus kommen. Deshalb halten wir dort ein Fahrzeug einsatzbereit“, erklärte Ordnungsamtsmitarbeiter Manfred Wiggenhorn die Maßnahme.

Neben dem Sicherheitsdienst und dem Ordnungsamt werden außerdem Beamte der Polizei im Einsatz sein – sowohl uniformiert als auch in Zivil. „Wobei die Veranstaltung an sich aus polizeilicher Sicht keine Gefahren birgt. Das sind alles Leute, die friedlich Musik hören wollen“, machte Franz-Josef Niehoff von der Kreispolizeibehörde im Pressegespräch noch einmal deutlich.

Davon gehen auch die Verantwortlichen bei der Stadt Ochtrup aus. „Wir freuen uns auf das Spektakel“, betonte die Erste Beigeordnete.