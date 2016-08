Gelegenheit zum Austausch für Ochtruper, Zugezogene und Flüchtlinge bietet am 3. September wieder das Internationale Café in den Räumen der Bücherei St. Lamberti.

Zum Internationalen Café laden die Bücherei St. Lamberti und der Verein „Miteinander Ochtrup“ am 3. September (Samstag) ab 15.30 Uhr wieder in die Bücherei am Marktplatz ein. Wie jeden Monat besteht dort Gelegenheit für Ochtruper, Zugezogene, Flüchtlinge und Asylbewerber, bei einer Tasse Kaffee oder Tee ins Gespräch zu kommen.

„Das Ziel, durch Kennenlernen Vorurteile abzubauen, wurde in diesem Rahmen schon mehrfach erreicht, manche Kontakte zwischen Familien und Einzelpersonen vertieft“, heißt es in einer Ankündigung der Organisatoren. Andere Teilnehmer nutzten wiederum die Gelegenheiten, gezielt Fragen zu Kultur und Alltag in den Heimatländern der Flüchtlinge zu stellen, während diese manches Mal froh seien, sich über die Gegebenheiten in Ochtrup informieren zu können. Und Neulinge seien immer wieder überrascht, wie schnell und problemlos aus einem „Guten Tag“ ein netter, gemeinsamer Nachmittag wird.