Ochtrup -

Der Caritasverband übernimmt vielfältige Aufgaben. Auch in der Töpferstadt. Und so ist die Runde recht groß, die sich an diesem Morgen im Carl-Sonnenschein-Haus eingefunden hat. Vertreter der verschiedenen Caritas-Einrichtungen in Ochtrup sind gekommen, um gemeinsam ihr Jubiläumsfest zu planen.