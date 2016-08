Im Bereich der Hauptstraße und Laurenzstraße sind in der Nacht zu Donnerstag mehrere Einbrüche verübt worden. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 3.55 Uhr kletterten Unbekannte über den Zaun eines Bauunternehmens am Deipenbrook. Dort brachen sie eine Zugangstür auf und suchten in einem Büro nach Wertgegenständen. Ohne etwas erbeutet zu haben, flüchteten sie dann – offenbar weil sie von einer Alarmanlage gestört wurden.

Über ein Fenster drangen Einbrecher zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, in ein benachbartes Firmengebäude ein. Gewaltsam verschafften sie sich Zutritt zu einigen Büros und durchwühlten Schränke und Schubladen. Aus den Räumen trugen sie verschiedene Gegenstände nach draußen, ließen diese aber aus unbekannten Gründen auf dem Hof der Firma zurück.

An der Schützenstraße stiegen Unbekannte in das Vereinsheim des Tennis-Clubs ein. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Gebäude und entwendeten einen Korb mit Süßigkeiten.

Am Langenhorster Bahnhof wurden zwei weitere Einbrüche verübt. Um 4.30 Uhr fiel ein Einbruch in die Caritaswerkstätten auf. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Diebe etwas Bargeld aus einem Automaten. Auch in einem Firmenbüro suchten Einbrecher nach Wertgegenständen und nahmen ein Notebook mit.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Fällen (Telefon 0 25 53/93 56 41 55). Dabei ist besonders die Zeit um 4 Uhr herum interessant.