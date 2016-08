„The Sophisticated Ladies and Gents“ treten beim Open-Air-Konzert am Haddorfer See noch einmal in alter Besetzung auf. Danach wird sich die Gruppe neu formieren. Foto: Big Band Gymnasiums

Dennoch gibt es für den Startschuss einen wichtigen Grund, denn bereits am Sonntag (28. August) steht für die Big Band der erste Auftritt im neuen Schuljahr auf dem Programm. Ab 16 Uhr werden die jungen Musiker beim Open-Air-Konzert am Haddorfer See auf der Bühne stehen. Präsentieren werden sie dabei die Highlights aus ihrem noch aktuellen Konzertprogramm „Dukebox“. „Dabei kann sich Bumm-Dawin auf eine eingespielte Truppe verlassen, denn auch einige der diesjährigen Abiturienten haben für den Auftritt noch einmal ihre Unterstützung zugesagt“, informiert die Schule in einer Pressemitteilung.

Das Programm dürften die jungen Musiker ohnehin noch gut beherrschen. Denn nach den beiden Jahreshauptkonzerten begeisterten die jungen Musiker mit ihrer bunten Mischung aus Jazz, Funk, Pop- und Rockmusik zuletzt auch das Publikum in Och­trups polnischer Partnerstadt Wielun. Während einer sechstägigen Konzertreise durfte die Formation ihr Programm sowohl beim Stadtfest als auch einem eigenen Konzert in der Schule „Tadeusz Kosciuszko“ aufführen.

„Die wirklich intensive Probenarbeit beginnt für die Nachwuchsmusiker dann erst nach dem Auftritt am Haddorfer See. Dann nämlich werden wieder neue Blätter auf den Notenpulten landen“, heißt es in der Mitteilung. Und auch die durch den Abgang der Abiturienten entstandenen Lücken müssen mit neuen Schülern gefüllt werden.

Beim Open-Air-Konzert am Haddorfer See treten am Sonntag ab 14 Uhr Orchester der Region, Spielmannszüge, das Fabriktheater und Tanzgruppen im lockeren Wechsel auf. Bei schlechten Wetter wird die Veranstaltung in die Bürgerhalle verlegt. Der Eintritt ist frei.