Die drei Ochtruper Grundschulen bereiteten ihren Neulingen – ausgestattet mit Schultüten und bunten Tornistern – einen herzlichen Empfang. Lehrer und ältere Schüler hatten einiges vorbereitet: Theaterstücke und Lieder zum Beispiel, aber auch ein Fähnchenspalier. An der Lambertischule starteten vier Klassen in das erste Jahr, die Marienschule nahm drei Klassen auf. Die Von-Galen-Schule zählt zwei Klassen mit ABC-Schützen – jeweils eine in Welbergen und eine in Langenhorst.

Fotostrecke Foto: Martin Fahlbusch

