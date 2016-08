Von Martin Fahlbusch

Das schnuckelig aussehende Gefährt hat nämlich keinen Rückwärtsgang. „Da bleibt nur schieben“, schmunzelt der 46-Jährige.

Wenn man genötigt ist, von beruflicher Voll-Last auf Voll-Reserve runterzubremsen, quietscht es auch im Privaten an vielen Ecken, sagt der Frührentner. Das Auto musste abgeschafft werden, aber mobil wollte er bleiben. Also erinnerte er sich an seine alte Leidenschaft. „Ich bin früher immer schon mit dieser Schwalbe, diesem Kult-Moped aus der ehemaligen DDR, das von Simson in Suhl hergestellt wurde, durch die Gegend gejuckelt. Und ich wusste, dass das auch als Zweisitzer als angetriebener Krankenfahrstuhl von der Firma Robur in Zittau auf der Grundlage der Schwalbe gebaut und vertrieben wurde“, erläutert der Vater eines Sohnes und einer Tochter. Also habe er sich regelrecht auf die Pirsch gelegt. Die Dinger sind selten und nicht gerade billig, wusste Frank Holthenrich, Aber da er sich mit der Technik lange beschäftigt hatte, wusste er, was geht und was eben nicht.

Zum Lenken braucht man Kraft

„Nach langer Suche habe ich ein Schnäppchen geschossen und mich an die Arbeit

Der Lenker. Foto: Martin Fahlbusch Der Lenker. Foto: Martin Fahlbusch

gemacht. Jüngst habe ich noch alle Stoßdämpfer ersetzt. Bei meiner Statur muss man da vorbauen“, lacht er und öffnet sein Garagentor. Und zum Vorschein kommt ein ocker-gelb-orangenes Schmuckstück: ein Simson-Duo. „Zweitaktmotor, 50 Kubikzentimeter Hubraum, 4 PS, Gemisch 1:40 oder 1:50, einseitiger Kettenantrieb. Das merkst du beim Fahren und Lenken. Mein linker Arm hat deutlich Muskeln zugelegt“, weiß Holthenrich. Die Nachbarn und sein Umfeld hätten anfangs mitunter überrascht geschaut, erzählt er weiter.

Im Moment hat Holthenrich die günstigste Klimaanlage der Welt: beide Seitenfenster offen und möglichst mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs, die bei guten Bedingungen um die 60 km/h liegen kann. Bei Regen bietet die Plane einen gewissen Schutz. Ansonsten hat man sich dem Gefährt gemäß anzuziehen. „Irgendwann finde ich auch verschließbare Seitenfenster; ich bin da auf gutem Weg“, erläutert er von seinem nächsten Simson-Duo-Projekt.

Facebook-Gruppe für Fans

Simson-Duo-Nutzer finden immer irgendwie zusammen. „Ich habe die Facebook-Gruppe ‚Simson Duo und Fans‘ und wir haben bald 700 Mitglieder“, berichtet Holthenrich. Kontakt zu dem Simsonfreunden in Borken hat er schon lange. „In diesen Gemeinschaften tauscht man sich aus, bekommt Tipps, weiß, wo Ersatzteile zu bekommen sind. Da haben sich einige im Osten ganz schön eingedeckt“, ist er um seine mobile Zukunft nicht bange.

Mit einer Tankfüllung kann er sich gut 300 Kilometer weit bewegen. Allein die Rücksicht von anderen Verkehrsteilnehmern – sein Gefährt ist zugelassen und versichert – lasse mitunter zu wünschen übrig. Eigentlich ist er doch gar nicht zu übersehen. Und wenn er die große Plane abnimmt, kommt eine riesige Schwarz-Rot-Gold-Ganzgefährtfahne zum Vorschein – mit dem Hammer- und Sichel-Emblem.