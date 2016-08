Ochtrup -

Genau genommen ist der Name „Simson-Duo“ für dieses besondere Krankenfahrzeug nicht ganz richtig. Zwar wurden viele Teile der berühmten „Schwalbe“ verwendet, vor allem Motor, Räder und Aufhängung. Das Kleinkraftrad mit dem beschwingten Namen entwickelte und baute die Firma Simson in Suhl in Thüringen. Der zweisitzige Krankenfahrstuhl war aber eine Sonderanfertigung, den zuletzt die Firma Robur in Zittau produzierte. Begonnen wurde die Produktion von Versehrtenfahrzeugen in der ehemaligen DDR zum Ende der 1940er-Jahre in der 1880 gegründeten Firma Louis Krause in Leipzig. Irgendwann wurde diese verstaatlicht und ein sogenannter Volkseigener Betrieb (VEB). Ab 1970 produzierte die Firma Robur dann das Gefährt, das auch noch nach Polen und Albanien exportiert wird.