„Willkommen“ steht in großen, bunten Lettern über der Tafel. An der hellgrau tapezierten Wand hängen von Schülern gemalte Bilder mit Herzen und Blumen. „Mein liebstes Tierbuch“ steht auf einem Regal gleich neben dem „Bildwörterbuch Arabisch“. Der neue Modulbau an der Hauptschule ist schon recht behaglich eingerichtet – nur wenige Tage nachdem er bezogen wurde.

Von Anne Alichmann

Zwei Klassen mit jungen Flüchtlingen und Migranten lernen dort Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Viele stammen aus Syrien, Afghanistan und Somalia, aber auch aus Portugal und Vietnam sind sie nach Ochtrup gekommen. Fünfer sitzen dort neben Zehntklässlern – unterteilt wird nicht nach dem Alter, sondern nach Vorkenntnissen. In einem Raum pauken die Anfänger, nebenan büffeln die Fortgeschrittenen. Vier Tage pro Woche beschäftigen sie sich intensiv mit der deutschen Sprache. Am fünften Tag nehmen sie am Regelunterricht in ihren jeweiligen Jahrgängen teil.

Fester Bezugspunkt

Der Modulbau wurde in den Sommerferien errichtet (wir berichteten). Vorher saßen die Schüler in der Forumshalle der Realschule und mussten in den Pausen auf das Gelände der Hauptschule wechseln. Dass die beiden Gruppen nun jeweils ein eigenes Klassenzimmer in ihrer eigentlichen Schule haben, „macht die Integration einfacher“, stellt Shirin Schneider, Lehrerin der Anfängergruppe, fest. Aus pädagogischer Sicht sei es zudem wichtig, einen festen Bezugspunkt zu haben. Und dadurch, dass die Schüler ihren Raum selbst gestalten könnten – etwa mit eigenen Bildern an der Wand –, sei auch die Lernatmosphäre persönlicher. „Das Unterrichten an sich ist einfacher geworden“, sagt Schneider und fasst zusammen: „Wir freuen uns über die neuen Räume und genießen es.“

Neben den beiden Klassen, die sich intensiv mit Deutsch als Zweitsprache beschäftigen, gibt es noch weitere Kinder aus Flüchtlings- und Migrantenfamilien in einer Fördergruppe. Ihre Sprachkenntnisse sind schon so gut, dass sie am Regelunterricht teilnehmen können und nur noch einmal pro Woche einen Deutsch-Lerntag einlegen.