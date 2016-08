Von wegen Halali und Horrido – wenn es ums Wild geht, kennt Bernd Ewering keinen Flachs. Der 66-Jährige hat einen hohen Anspruch an das, was er unter Jagd versteht. Darum sieht er sich die Teilnehmer seiner Jagdausbildungskurse vorher an. Und er lässt sie büffeln, als ginge es ums große Latinum.

Von Christiane Nitsche

Dabei ist das ein Klacks gegen das, was die staatliche Jagdprüfung den Absolventen abverlangt: Tausende Seiten Gesetzestext müssen gebüffelt, die Biologie von Flora und Fauna in Wald und Wiesen gelernt und immer wieder auch das treffsichere Schießen geübt werden. Denn, so Bernd Ewerings Mantra: „Wir sind keine Aasjäger.“

► Lektion 1: Wer Jäger werden will, darf keine Wege scheuen. Pauken in Ochtrup, Schießtraining in Ammeln. Die Teilnehmer kommen aus Heek, Gronau, Epe und Greven. Bernd Ewering aus Ochtrup ist mit seiner Jagdschule auf dem Hof Tillmann in der Wester-Bauerschaft untergeschlüpft. In einem der Hofgebäude pauken hier angehende Jäger alles, was sie wissen müssen, um im September die Prüfung für den Jagdschein zu bestehen. Das Schießen üben sie auf dem Schießstand in der Ahauser Bauerschaft Ammeln, geprüft wird in einem Waldrevier in Osnabrück.

► Lektion 2: Jäger duzen einander, auch ihre Gäste – zumindest, wenn sie es mit Bernd Ewering zu tun haben. Noch am Treffpunkt klärt er über derlei Grundvoraussetzungen des Miteinanders auf. Was auf den ersten Blick vergleichsweise nebensächlich erscheint, spielt in Bernds (!) Herangehensweise eine wesentliche Rolle: Vertrauen und Verantwortung sind wesentliche Aspekte dessen, was er vermitteln will. „Ich schaue mir die Leute vorher an“, sagt er. Mit anderen Worten: Längst nicht jeder, der jagen will, sollte es auch tun dürfen. „Die Jägererschaft ist eine extrem privilegierte Gruppe“, erklärt der 66-Jährige. „Wir sind die einzigen, die ein Tier ohne Betäubung töten dürfen. Deswegen müssen wir unser Handwerkszeug auch entsprechend beherrschen.“

► Lektion 3: Schießen ist längst nicht alles. Jeder Teilnehmer hat einen dicken Aktenordner vor sich. Bevor der dreiwöchige Vollzeitkurs überhaupt beginnt, hat jeder Gesetzestexte gewälzt: Jagdrecht, Waffengesetz, Tierschutzgesetz, Artenschutzverordnung, Lebensmittelgesetz, EU-Wildbruthygieneverordnung . . . „Jeder bekommt 2700 Aufgaben in fünf Fachgebieten, und die haben die vorher abzuarbeiten.“

► Lektion 4: Wer Jäger sein will, braucht Disziplin. Bernd verlangt den Teilnehmern einiges ab. Nach einem Acht-Stunden-Tag mit Büffeln und praktischen Übungen ist noch lange nicht Schluss. „Dazu kommen zwei Stunden Hausaufgaben.“

► Lektion 5: Jeder kann Jagen lernen. Hier sitzen Maschinenführer, Hausfrauen und Akademiker. Sogar ein Bürgermeister drückt bei Bernd noch einmal die Schulbank.

Einweisung am Schießstand. Foto: Christiane Nitsche Einweisung am Schießstand. Foto: Christiane Nitsche

Alle sind zwischen 30 und 50 Jahre alt. Bernd war früher Polizist und Managementstrainer, bevor er seine Liebe zu Jagd und Natur wiederentdeckte. „Ich ging noch nicht zur Schule, da war ich schon draußen“, erzählt er. Als Fünfjähriger sei er mit einem Nachbarn in Metelen schon immer zur Jagd gegangen. Aber auch er war schon 40, als er den Jagdschein machte. „Ich hatte das schon ganz lange im Kopf“, sagt er – und wiederholt damit wortwörtlich, was einer seiner Teilnehmer schon erklärt hat.

► Lektion 6: Jagen verbindet. Jeanette und Kai zum Beispiel. Das Ehepaar aus Gronau hat sich gemeinsam zum Kurs angemeldet. Auch sie haben sich schon länger mit der Idee getragen, einen Jagdschein zu machen. Oder Bernd und Andrea: Vor fünf Jahren kam die 54-Jährige als Teilnehmerin zu Bernd in den Kurs. Heute sind die beiden unzertrennlich. Gemeinsam betreiben sie im Hunsrück eine Jagd. „Ich verwerte auch das Fleisch“, erklärt sie. Zwischen Wildbret und Wurst findet sie außerdem Zeit für eine Waldschule mit Kindern, fürs Fischen mit ihrem Liebsten und fürs Weiterlernen. Bernd hat neben Jagd und Fischerei noch die Falknerausbildung absolviert. Die will sie auch. „Es gibt nichts Schöneres als das Einssein mit der Natur“, erklärt sie ihre Motivation. Das Jagen sei da eher Nebensache. „Von 25 Gängen erlegt man vielleicht ein Tier.“

► Lektion 7: „Lasst euch vom Schuss überraschen!“ Sätze wie diese muss man auf sich wirken lassen. Sollte man auch, denn: Es funktioniert. Selbst Novizen an der Waffe schaffen unter Bernds präziser Anleitung schon im ersten Anlauf die für die Jägerprüfung erforderliche Punktzahl. Ordentliches Einschießen und Pflegen der Waffe, regelmäßige Übung, Ruhe beim Anlegen und Ausrichten und schließlich volle Konzentration auf den Zeigefinger, der dann nur noch im Vordergelenk gekrümmt werden sollte. „Ein

Anhand von Fellen wird die Bestimmung von Tieren geübt. Foto: Christiane Nitsche Anhand von Fellen wird die Bestimmung von Tieren geübt. Foto: Christiane Nitsche

Durchreißen lässt keinen präzisen Schuss zu“, erklärt er. Aber genau darum geht es. Denn der Bereich, in dem ein tödlicher Blattschuss beim Schalenwild, also bei Rehen, Hirschen, Wildschweinen, möglich ist, hat einen Durchmesser von etwa 15 Zentimetern – was bei einer Entfernung von typischerweise 100 Metern erschreckend klein ist. Besonders beim Schießen im Stehen ist es für Ungeübte beinahe unmöglich, den Schuss so zu setzen, dass das Tier nicht verfehlt oder nur verletzt wird. Und genau das gilt es, zu vermeiden, wie Bernd seinen Schülern immer und immer wieder einschärft. Das verlangt auch der Gesetzgeber, wenn es ums jagdliche Töten von Wildtieren geht: „zielsicher, schnell und schmerzlos“. Verletzt der Schütze das Wild nur, verendet es womöglich qualvoll, besonders, wenn es noch verletzt flüchten kann.

► Lektion 8: Der Begriff Jägerlatein gehört neu definiert. In einer einzelnen Stunde Theorie gibt es soviel Technik, Physik und Juristerei, dass sich jeder Teilnehmer fühlt, als wäre er damit schon fast ein Profi. Von Trophäen oder besonderen Jagderlebnissen, in denen das erlegte Wild von Lagerfeuer zu Lagerfeuer womöglich immer größer und wilder wird, ist hier allerdings nichts zu hören. Bernd brüstet sich mit keinerlei jagdlichen Heldentaten. Vielleicht liegt es daran, dass er in einem früheren Leben mal Polizist war. Integrität und Aufrichtigkeit zählen für ihn mehr als Auszeichnungen. Und auch sein Auskommen macht er nicht von der Jagdausbildung abhängig. „Wir leben nicht davon“, erklärt er. Was er will, ist „ordentliche“ Jäger ausbilden – solche, für die das Töten der Tiere mehr Pflicht als sportliche Kür ist. Am Ende der zweiten Kurswoche erklärt Bernd auf die Frage, ob schon allen die Köpfe schwirren: „Ich lege ja noch jeden Tag eine Schippe drauf.“ Er lacht. „Aber die Stimmung ist gut.“ Er ist zuversichtlich. Die Prüfungen beginnen am 12. September. Schießen, Theorie, Praxis, verteilt auf zwei Tage.

► Lektion 9: Augen auf. Und zwar wenn möglich beide. Ein typischer Anfängerfehler ist es, eines beim Zielen ein Auge zuzukneifen. Viele kneifen vor der Schussabgabe beide zu. „Man sollte beide offen halten beim Schuss“, sagt Bernd. „Dann sehe ich, wo ich getroffen habe.“ Das gehört offenbar zu dem Jägerlatein, das zur Prüfung gehört, denn Bernd schärft allen ein, sich den Begriff zu merken: „durchs Feuer schauen“. Durchs Feuer gehen würde wohl jeder hier mit Bernd.