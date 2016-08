Nachfolgerin der Königin aus den Jahr 2014, Sabrina Dankbar, wurde am Freitagabend im Stadtpark mit dem 318. Schuss Iris Eschhues. Foto: Martin Fahlbusch

Iris Eschhues ist die neue Regentin der Damenschützen. Mit dem 318. Schuss holte sie in einem spannenden Schießen den zähen Vogel von der Stange.

Pia hatte es sich so sehr gewünscht. Die Neunjährige bangte am Freitagabend mit ihrer Mutter Iris Eschhues, dass diese dem Vogel beim Königinnenschießen im Ochtruper Stadtpark endlich den Garaus machte. Aber die von Alfred Timmerhues gebaute Holztrophäe hatte lange etwas dagegen. Und übrigens auch Anna-Lena Morrien, Silke Rausse, Anke Stelzl, Iris Förster und Carla Klein-Katthöfer. Diese leisteten sich mit ihr einen erbitterten Endkampf, um die störrische Holzkrähe da oben endlich fliegen zu lassen.

Fotostrecke Foto: Martin Fahlbusch

Immer wieder versuchten der Spielmannzug Nachtigallen, mit musikalischem Doping zu unterstützen oder die Schießmeister Jürgen Leusder, Guido Eschhues und Frank Sahle, die entscheidenden Tipps zu geben. Das war wirklich lange vergebens.

Pia rannte immer aufgeregter an der Absperrung zur Vogelstange herum, verkroch sich dann bei der scheidenden Königin Sabrina Dankbar und ihrem Mitregenten André Thiele, hielt sich immer wieder die Ohren zu, schaute aber gebannt Mutter Iris über die Schulter. Aber die Sechserbande am Schluss setzte Treffer um Treffer, der Vogelfang sah schon heftig zerzaust aus, aber die Krähe krallte sich vor ihrem endgültigen Absturz unerbittlich fest. Der abendliche Wettstreit wurde zu einem echten Flutlichtschießen. Die Besucher, die es sich lange unter Bäumen und an Buden gemütlich gemacht hatten, zogen nun einen immer enger werdenden Kreis um das Schießgeviert. Der Holzrest wackelte immer wieder mit dem längst abgeschossenen Hintern, als wolle er noch einmal frech werden.

Dann war es Iris Eschhues genug. Ab die Post hieß es und sie reckte endlich den Arm. Geschafft! Pia war es zufrieden und Ehemann Stefan, der immer wieder in den Schießpausen schmachtend nach oben geblickt hatte, konnte sich als Mitregent mitfreuen. Oberst Rita Richter hatte nachmittags die Schützenschwestern antreten lassen, um dann zur Stadthalle zu marschieren, wo mit Pastoralreferentin Anja Mittrup ein Gottesdienst gefeiert wurde. Im Stadtpark dann der Wettkampf und anschließend im Fackelzug mit neuer Königin zurück zur Festhalle. Und dann stand dem Königin-Ball am Samstag keine Krähe mehr im Weg – und Pia konnte sich etwas Neues wünschen.