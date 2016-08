Zum Finale ordentlich was auf die Ohren. AveNew heißt die Formation, die die Reihe der diesjährigen Seebühnen-Konzert abschloss. Doch die Funk-Formation fand nur ein sehr überschaubares Publikum. Vielleicht lag es ja am hochsommerlichen Wetter – an der Qualität der Musik sicherlich nicht.

Von Maximilian Stascheit

Vielleicht war das Wetter einfach etwas zu gut für ein Open-Air-Konzert, vielleicht traf die angekündigte Funkrock-Musik auch nicht den Nerv des üblichen Publikums der Seebühnenkonzerte im Stadtpark. An der Qualität der Formation „AveNew“ kann es jedenfalls nicht gelegen haben, dass die Zuhörerschaft beim letzten Teil der Kultursommer-Konzertreihe verhältnismäßig übersichtlich war.

Denn die siebenköpfige Band aus dem Raum Münster überzeugte mit einer Mischung aus rauem Gesang, rockigen Gitarrenriffs und vielen virtuosen Soli am Tenorsaxofon. Begleitet von Schlagzeug, E-Piano und Percussion ergab sich ein Sound, der das Genre Funkrock perfekt bedient, aber auch Spielraum für kleinere Exkursionen in die Welt der Jazz- und Latinstücke lässt.

Dabei bestand das Programm der auf eine mittlerweile dreißigjährige Bühnenerfahrung zurückblickenden Band hauptsächlich aus Coverversionen bekannter Musikgrößen wie Joe Coker, James Brown, Mothers Finest oder INXS, doch zwischendurch mischten sich auch immer wieder Eigenkompositionen dazwischen.

Diese fielen den Zuhörern als solche zumeist gar nicht auf, worauf auch Frontmann Niels Wedemeyer mit einem Augenzwinkern hinwies: „Früher haben wir unsere Eigenkompositionen immer extra angekündigt und dann erstmal verhaltenen Applaus bekommen. Wenn die Leute den Titel aber kannten, haben sie sofort laut geklatscht“, so der Sänger. „Aber wie ihr seht: So schlimm sind unsere eigenen Lieder wohl doch nicht.“

Überhaupt versuchte Wedemeyer seine gute Laune nicht nur während der Stücke, sondern auch mit Späßchen und Anekdoten auf das Publikum zu übertragen: „Wenn ich den See hier im Stadtpark so sehe, muss ich immer an ein Konzert von Pink Floyd denken“, erzählt er. „Da sollte während des Konzerts ein Oktopus aus dem See steigen, wobei mit ihm gleichzeitig hundert Fische mit aus dem Wasser kamen. Die Tierschützer fanden das nicht so lustig“.

Doch auch die Coverversionen präsentierte die Band nicht als stumpfe Kopie des Originals, sondern mit eigenen Arrangements, die sich durchaus weit von der Ursprungsversion entfernten. „Wir haben mal beschlossen, dass alles, was früher gemacht wurde, Mist ist“, erklärte Wedemeyer und kündigte damit die „AveNew“-Version des Stevie-Wonder-Hits „Superstition“ an. Die ist vom Gesang etwas rockiger als das Original, dafür sind die instrumentalen Melodien, die dem Song seinen Kultcharakter verleihen, etwas ausgedünnter.

Gespielt werden diese Melodien von Ulrike „Uly“ Heinze, die nicht nur bei diesem Stück mit ihren Solopassagen am Tenorsaxofon überzeugt. Bei nahezu jedem Stück bekommt sie die Gelegenheit, sich an ihrem Instrument auszutoben.

„Ich habe versprochen, dass ich immer mal wieder ein paar Instrumentalstücke einbaue, um meine Stimme ein bisschen zu schonen“, so Wedemeyer. Und auch diese Abwechslung bereichert das ohnehin vielfältige und rundum gelungene Programm der Band, bietet die instrumentale Besetzung doch exzellente Möglichkeiten für einige ruhige Latin-Nummern. Vom Publikum im Stadtpark wurde das mit großem Applaus honoriert, auch wenn die Band für ihre musikalisch hochwertige Musik einige Zuhörer mehr verdient gehabt hätte.