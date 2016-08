Von Martin Fahlbusch

Keine Probe ohne Servierwagen. Da sind die Ochtruper Volksmusikanten eisern. Wer aber jetzt denkt, die acht schmucken Herren ließen sich beim Üben darauf vor allem flüssige Köstlichkeiten heranfahren, der irrt gewaltig. Im Seniorencafé in der Villa Winkel muss besagter Servierwagen donnerstagabends die Verstärkertechnik, das Mischpult für die Gesangsmikrofone und Musikinstrumente sowie die elektronischen Stimmgeräte tragen. Zudem gilt es, all die Geräte für Alfons Feldevert gut zu erreichbar zu halten, kümmert sich der Schlagzeuger doch „nebenbei“ auch noch um die Technik.

Helmut Küper spielt Akkordeon. Foto: Martin Fahlbusch

Und was diese acht Volksmusikanten alles an Technik dabei haben – das digitale Aufnahmegerät eingeschlossen – lässt den Laien staunen. „Manchmal ist es gut, wenn man vor einem Konzert noch mal genau nachhören kann, wie es und ob es richtig klingt“, schmunzelt Alfons Feldevert.

Dass er und die Mannschaft so konzentriert bei der Sache sind, hat einen wichtigen Grund. Denn die Ochtruper Volksmusikanten laden am Sonntag (4. September) zum ersten Ochtruper Volksmusik-Festival ein. Ab 11 Uhr wird im Festzelt an der Felsenmühle (Weiner 166) musiziert. Dem musikalisch abwechslungsreichen Wochenende mit „Santiano“ (Freitag) und „Unheilig“ (Samstag) soll auf dem Schützenplatz mit diesem Volksmusik-Konzert eine weitere musikalische Farbe hinzugefügt werden. Zusammen mit den Veranstaltern werden in einem abwechslungsreichen Programm insgesamt acht Musikgruppen (siehe Infobox) ihr Können beweisen und für gemütliche Stimmung sorgen.

An der Trompete: Heinz Wenningmann Foto: Martin Fahlbusch

Aber damit das auch für die Ochtruper Jungs klappt, muss vorher der Probenschweiß fließen. Und das tut er an diesem Donnerstagabend ganz besonders. Das Thermometer draußen hört eigentlich gar nicht mehr auf zu klettern und Drinnen ist das bevorzugte Getränk höchst kaltes Wasser.

Außerdem haben die Herren an diesem Abend Damenbesuch von einer ganz besonders jungen Frau. Die längst noch nicht mal zehnjährige Lotta sitzt neben ihrem Mundharmonika spielende Opa Theo und versucht sich per Kopfmikrofon gegen die Wucht der Akkordeons, der Gitarren, des Schlagzeugs und der Trompete von Heinz Wenningmann durchzusetzen. Hermann Dinkhoff besteht übrigens lächelnd darauf, dass er kein Akkordeon, sondern eine Steirische Harmonika spielt, denn die hat keine Klaviertastatur auf der rechten Seite, sondern wie auch im Bass Perlmuttknöpfe. Merke: Akkordeon ist nicht gleich Harmonika. Eigentlich spielt Hermann Volbert auch Akkordeon, muss aber derzeit wegen Rückenproblemen passen. Und so singt er dafür um so

Muss wegen Rückenproblemen mit dem Akkordeon pausieren, singt aber kräftig mit: Hermann Volbert. Foto: Martin Fahlbusch

kräftiger mit.

Helmut Küper (Akkordeon) unterhält sich derweil mit der jungen Dame, während deren Opa Theo seine Brille auf der Stirn und die Mundharmonika vor die Lippen hält. „Lotta, hör bloß nicht auf Deinen Opa, der sagt Dir bestimmt alles falsch,“ frotzelt Küper. Lotta lächelt nur müde und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.Gleich nebenan muss sich Heinz Leußink konzentrieren, denn sein nächstes Gitarrensolo steht an. Zur Übung trällert er dafür einen Liedtext immer wieder vor sich hin. Hinter ihm stimmt Hermann Küper – ganz professionell mit einem digitalen Stimmgerät – noch einmal seine Gitarre nach. Aktuell ist die Probenarbeit sehr intensiv, schließlich soll beim Volksmusikfestival alles klappen. Und die Konkurrenz schläft ja bekanntlich auch nicht. Der Einsatz zu „Ein bisschen Frieden“, das Lotta gesanglich begleiten wird, klappt noch nicht hundertprozentig.

Die Technik und das Schlagzeug Foto: Martin Fahlbusch

Da muss noch geprobt werden. „Geduld braucht man einfach, damit alles sitzt“, sagt Akkordeonspieler Karl-Heinz Richters. Und zusammen mit seinen Mitstreitern und Lotta stimmen sie nun „Ich zeig‘ Dir die Berge“ an.