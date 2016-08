Ochtrup -

Es ist nicht mehr lange hin, bis zum ersten Ochtruper Volksmusikfestival. Es findet am Sonntag (4. September) ab 11 Uhr im Festzelt an der Felsenmühle statt. Dann spielen alle teilnehmenden Musikgruppen nacheinander. Ein zweiter Durchlauf startet gegen 14.30 Uhr. So sollen möglichst viele Besucher in den Genuss kommen, alle Musikbeiträge zu hören. Die Veranstalter empfehlen Besuchern, ein Kissen mitzubringen, um den Sitzkomfort zu erhöhen.