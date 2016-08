Im Darknet-Prozess vor dem Landgericht in Münster haben Staatsanwalt und Verteidiger am Montag ihre Plädoyers gehalten. Ihre Kooperation mit der Polizei wurde einer der Angeklagten aus Ochtrup dabei zugute gehalten.

Von Klaus Möllers

Angeklagte, die zur Aufklärung ihres Falles beitragen, sollten belohnt werden. Dieser Ansicht ist der Staatsanwalt im Darknet-Prozess am Landgericht um den Verkauf von Drogen über das Internet.

Eine der beiden angeklagten Frauen aus Ochtrup (36), die Teil der Drogendealer-Bande gewesen beziehungsweise Beihilfe geleistet haben sollen (wir berichteten), habe „umfassend, vollständig und frühzeitig“ den Ermittlern mit ihrer Aussage und mit Hinweisen geholfen. „Die Justiz sollte das massiv unterstützen, wenn sich jemand so entscheidet“, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer am Montag.

Auch die ältere Ochtruperin (42) habe Aufklärungshilfe geleistet, aber nur Stück für Stück ihr Wissen um die Strukturen und Beteiligten preis gegeben. Für die Dealer-Gruppe soll sie Versandtaschen mit Drogen-Lieferungen zu Briefkästen gebracht und Kurierfahrten mit Drogen aus den Niederlanden per Auftrag begleitet beziehungsweise selbst unternommen haben.

In der Wohnung eines ebenfalls angeklagten Nordwalders (31) sollen weitere Beteiligte, die zurzeit auf der Flucht sind, die Drogen verpackt haben.

Unter anderem wegen der großen Menge – von Nordwalde aus gingen mindestens 136 Kilogramm Rauschmittel auf den Weg – forderte der Staatsanwalt viereinhalb Jahr Haft für die 42-Jährige. Sie sei stark in die Strukturen der Bande eingebunden gewesen und habe auch die 36-Jährige angeworben. Für die Jüngere, die sich als einzige der Drei nicht in Untersuchungshaft befindet, beantragte der Ankläger zwei Jahre auf Bewährung. Die Frau hatte „nur“ drei oder vier Fahrten für die Gruppe übernommen – ein oder zwei Mal als Test, mal als Vorausfahrerin, um vor der Polizei zu warnen und einmal mit einer Ladung „Stoff“.

Für drei Jahre und vier Monate soll der Nordwalder einsitzen. Zum Nachteil für ihn sei geworden, dass er bei Befragungen „gemauert“ habe, sagte der Staatsanwalt. Auch, wenn seine persönlichen Motive in gewisser Weise nachzuvollziehen seien: Unter den Flüchtigen sind sein Halbbruder und sein Cousin.

Die Verteidiger hingegen beantragten „eine Strafe mit Bewährung“ für die 36-Jährige, eine „geringere Strafe“ als viereinhalb Jahre für die 42-Jährige sowie eine „bewährungsfähige Strafe“ für den Nordwalder. Die Strafkammer verkündet ihr Urteil am Dienstag.