Ausstellungseröffnung: Pfarrer Stefan Hörstrup hat die Alte Kirche in Welbergen, in der noch bis Samstag Werke von Carl Müller-Tenckhoff gezeigt werden, so noch nicht erlebt. Der Kunstmaler Tenckhoff gilt als einer der bedeutendsten Impressionisten Westfalens und des Rhein-Main-Gebietes. Foto: Katrin Kuhn

In der Alten Kirche in Welbergen sind noch bis Samstag (3. September) Werke des Kunstmalers Carl Mülller-Tenckhoff zu sehen. Am Wochenende wurde die Ausstellung eröffnet.

Von Katrin Kuhn

Der Ort der Ausstellung hätte selbst ein ideales Motiv für den Künstler abgegeben: Die Alte Kirche in Welbergen mit ihren angrenzenden Wiesen und Weiden, den Bäumen, der Vechte und ihren kleinen Brücken. All das sind Ansichten, die der Münsteraner Kunstmaler Carl Müller-Tenckhoff (1873 bis 1936) oft mit dem Pinsel einfing – aber nicht in Form eines ro-mantisierenden Genrebildes, in dem die einzelnen Gegenstände in klarer Linienführung hervortreten. Stattdessen entstehen die Bilder des vom französischen Impressionismus geprägten Künstlers aus dem dynamischen Spiel von Licht und Farben. Reflexe auf einem bewegten Wasserlauf, die Schattensprengsel im Blattwerk eines Baumes und die vom Wind gekämmten Wolken werden zum ausdrucksvollen Farbereignis.

„So habe ich diesen Raum noch gar nicht erlebt“, meinte der Pfarrer der Kirchengemeinde St. Lambertus, Stefan Hörstrup, jetzt in seiner Ansprache zur Eröffnung der Kunstausstellung im voll besetzten Kirchenschiff. „Es ist reizvoll, gerade hier die Bilder zu erleben.“ - „Wo kann Gemälden mehr Geltung verliehen werden als in solch einem schönen Ambiente, wie es die Kirche in Welbergen bietet“, bestätigte auch Bürgermeister Kai Hutzenlaub, der sich beim Enkel des Künstlers, dem anwesenden Kunstsammler und Aussteller Horst Müller-Tenckhoff, noch einmal ausdrücklich dafür bedankte, die bemerkenswerten Kunstwerke in die Töpferstadt gebracht zu haben. Hutzenlaub zitierte die Haltung des englischen Schriftstellers Oscar Wilde zur Kunst: „Ihr Ziel ist es, einfach eine Stimmung zu erzeugen.“

Treffender hätte er damit gerade die impressionistische Kunst Müller-Tenckhoffs kaum beschreiben können: Die offene Bildgestaltung, die seine Motive gleichsam zu Fenstern der Natur macht, scheint den Betrachter wie ein Sog in die Welt des Künstlers hineinzuziehen und die Stimmung in ihrer Momenthaftigkeit selbst erleben zu lassen.

Natur wird damit zum „Ereignis des Auges“, wie der Kunsthistoriker Dr. Michael Wessing in seiner kleinen Einführung in Leben und Werk des Künstlers darlegte, der in Münster das Licht der Welt erblickte und später auch im Raum Mainz wirkte. Michael und Gudrun Wessing haben sich viel mit dem fast in Vergessenheit geratenen Werk Müller-Tenckhoffs beschäftigt und bezeichnen ihn als „einen der bedeutendsten Impressionisten Westfalens und des Rhein-Main-Gebietes.“ Gemeinsam mit dem Enkel Horst Müller-Tenckhoff haben sie ein Werkverzeichnis angelegt, das gut 140 Bilder des Künstlers umfasst. Über 30 Gemälde sind jetzt der Welbergener Kirche ausgestellt.