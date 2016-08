Von Klaus Möllers

Zu vier Jahren Gefängnis hat das Landgericht am Dienstag eine 42 Jahre alte Ochtruperin verurteilt, die wegen ihrer Beteiligung an einem Dealer-Netzwerk angeklagt war. Die Strafkammer legte ihr „Beihilfe zu bandenmäßigem Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ zur Last, zudem die Einfuhr von Betäubungsmitteln aus den Niederlanden.

Ihre 36 Jahre alte Bekannte erhielt eine Strafe von eineinhalb Jahren, ebenfalls wegen Beihilfe und wegen Einfuhr von Drogen, allerdings auf Bewährung.Ein 31-Jähriger aus Nordwalde, der Leuten aus dem Netzwerk einen Teil einer Wohnung zur Verfügung stellte, damit sie Drogen-Bestellungen aus dem Darknet im Internet versandfertig eintüten konnten, muss für zweieinhalb Jahre in Haft.

Die ältere der beiden Frauen habe „mindestens an 35 Tagen“ die in Nordwalde vorbereiteten Drogen-Briefe an Besteller aus aller Welt auf Postkästen im Kreis Steinfurt verteilt und dafür 500 Euro pro Monat bekommen. Später habe sie geholfen, dass Stoff aus Enschede per Pkw nach Nordwalde kommt.

Das tat auch die Jüngere. „An jedem dieser Tage wurden mindestens zwölf Kilogramm transportiert“, erläuterte der Richter. Bei ihrer einzigen eigenen Fahrt als Kurier waren bei der 36-Jährigen unter anderem knapp 100 Gramm Heroin als Fracht gefunden worden.

Dennoch: „Sie sind die Einzige, bei der wir wirkliche Reue festgestellt haben“, so der Richter. „Sie haben von Anfang an gezeigt, dass sie der Polizei helfen wollen.“ Die Frau war auch deshalb bis zum Prozessende nicht in Untersuchungshaft.

Die Haftbefehle gegen die 42-Jährige und gegen den Nordwalder wurden bis zum Haftantritt ausgesetzt. Bei der Frau unter anderem, weil sie Kinder hat. Vier mutmaßlich Beteiligte des Netzwerks aus dem Kreis Steinfurt, deren Hinterleute wiederum in Holland vermutet werden, sind flüchtig. Der Richter gab der 42-Jährigen einen Rat: „Versuchen Sie nicht, unterzutauchen. Es lohnt sich nicht.“

Bereits verschickte Drogenmenge der Nordwalder Wohnung, von der Strafkammer errechnet: maximal 80 Kilogramm gesamt, davon: 29 Kilogramm kristallines MDMA (Amphetamin), 20 Kilogramm Amphetamin, 1,8 Kilogramm Kokain, 4,6 Kilogramm Haschisch, 6190 LSD-Trips, 50 000 Ecstasy-Tabletten (mindestens 17 Kilogramm)