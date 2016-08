Von Anne Steven

Wo tragen Männer in den meisten Fällen ihr Portemonnaie beziehungsweise ihre Brieftasche? Richtig, in der Gesäßtasche ihrer Hose. So hält es auch Dr. Klaus Effing. Doch was für den Landrat des Kreises Steinfurt Gewohnheit ist, ist für Langfinger eine regelrechte Einladung. Landesweit läuft derzeit eine Aktionswoche der Polizei gegen den Taschendiebstahl. Am Dienstag informierten die Beamten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz im DOC. Dabei bekamen sei Besuch von ihrem Dienstherrn.

Doch Effing war nicht allein mit seinem Fauxpas. Auch der Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Steinfurt, Reiner Schöttler, zog schuldbewusst die Geldbörse aus der Hosentasche und steckte sie schnell in die Innentasche seiner Jacke. „Im Gedränge sollten Wertgegenstände immer eng am Körper getragen werden“, informierte Heike Piepel vom Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz. Taschendiebe würden oft im Team arbeiten. „Einer lenkt die Person ab, ein anderer begeht den Diebstahl“, ergänzte ihr Kollege Ralf Bornhausen. Dies könne beispielsweise schon durch einen Rempler im Gedränge passieren oder eine nette Frage nach dem Weg. „Tja, da wäre ich dann wohl drauf reingefallen“, gestand der Landrat zähneknirschend. Doch ihm geht es da wie vielen Bürgern. Denn meist rechneten diese allenfalls im Urlaub oder im Ausland mit Taschendieben, nicht aber beim Wocheneinkauf im Supermarkt. „Wenn man im Gedränge angerempelt wird, nimmt man den Diebstahl gar nicht wahr“, erklärte Piepel. Deshalb sei erhöhte Aufmerksamkeit das A und O. Wer auf verdächtige Personen aufmerksam wird, dem empfiehlt die Kommissariatsleiterin auf jeden Fall, diese anzusprechen und auf sie aufmerksam zu machen.

Außerdem sollten Bürger im Falle eines Taschendiebstahls keine Hemmungen haben, den Notruf 110 zu wählen. „Nur so besteht die Möglichkeit, schnell zu reagieren und nur so haben wir eine Chance, die Täter zu stellen“, betonte Piepel. Oft gebe es jedoch das Problem, dass Opfer von Taschendieben dies erst Zuhause bemerkten. Trotzdem sei eine Anzeige bei der Polizei unerlässlich.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Taschendiebstähle im Kreis Steinfurt leicht gestiegen. Waren es 2012 noch 128 Taten, stieg die Zahl – mit einer Ausnahme im Jahr 2014 – bis 2015 auf 144 Taten. In diesem Jahr verbuchte die Polizei bislang bereis 180 Taschendiebstähle. Die Dunkelziffer sei wahrscheinlich noch höher. Insgesamt befinde sich der Kreis Steinfurt im Vergleich aber auf einem niedrigen Niveau, ist Reiner Schöttler wichtig zu betonen.

Und trotzdem möchte die Polizei die Bürger für dieses Thema sensibilisieren. „Wichtig ist, Verhaltensmuster zu ändern und nicht immer wieder die gleichen Fehler zu machen“, erklärte Frank Draht vom Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz. Dazu gehörten auch Dinge wie die PIN für die Bankkarte nicht in der Geldbörse oder das Portemonnaie in der Gesäßtaschen aufzubewahren. Für den Landrat des Kreises Steinfurt ist das nun kein Thema mehr. Am Dienstag beförderte er seine Geldbörse schnell in die sichere Innentasche seines Jacketts.