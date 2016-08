Die Polizei empfiehlt Bürgern, Wertsachen immer eng am Körper zu tragen. Bargeld, Bankkarten und Ausweise sollten getrennt voneinander aufbewahrt werden. Grundsätzlich sind Wertsachen wie Mobiltelefone und Digitalkameras am sichersten in verschließbaren Innentaschen untergebracht. Die Beamten raten dazu, Hand- und Umhängetaschen verschlossen vor dem Körper oder eingeklemmt unter dem Arm zu tragen. Im Gedränge sollten auch Rucksäcke vor dem Körper getragen werden.