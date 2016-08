„In Ochtruper Töpfe geschaut“, wie es der Titel der Tageblatt-Serie vorschlägt, bedeutet auch einen Blick in Töpfe zu werfen, in denen sich Zutaten wie Bulgur und Gewürze wie Kreuzkümmel befinden. Denn seit dem Flüchtlingszuzug wird in vielen Ochtruper Töpfen auch syrisch gekocht. Hana Hasan aus Aleppo ließ sich jetzt bei der Zubereitung eines für ihre Heimat typischen Essens über die Schulter schauen.

Von Bettina Flug

Zusammen mit Ehemann Mohammed Aburas und den beiden Töchtern Tala und Kauthar lebt Hana Hasan seit November vergangenen Jahres in Ochtrup, nachdem die Familie zuvor zwei Monate in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Monschau verbracht hatte. Einen Monat hatte es gedauert, bis die Vier nach ihrer Flucht aus Aleppo deutschen Boden betraten. An die Erlebnisse der Überfahrt über das Mittelmeer, die sie dank der Seenotrettung überlebten, möchten sich vor allem die Kinder am liebsten nicht mehr erinnern.

Hana Hasan kocht, wie wohl fast alle syrischen Frauen in Ochtrup, fast ausschließlich Gerichte aus ihrer Heimat, auch wenn sie manche Zutaten nur in türkisch-arabischen Geschäften in der Umgebung bekommen kann. Kochen ist in den syrischen Familien überwiegend Frauensache, die Rezepte werden von Müttern und Schwiegermüttern weitergegeben. Männer haben es fast nie gelernt, „aber ich kann spülen und Gemüse schneiden“, versichert Mohammed Aburas mit einem Augenzwinkern. Er spricht, genau wie seine Frau, mittlerweile richtig gut Deutsch. Beide haben in den vergangenen Monaten viel „gebüffelt“ und nehmen zurzeit an einem Integrationskursus teil.

Im Vergleich zur deutschen ist die syrische Küche deutlich aufwendiger. Fertigprodukte sind in der Küche der Familie nicht zu finden, dafür umso mehr exotische Gewürze und garantiert immer frische Zitronen, Minze, glatte Petersilie und natürlich Fladenbrot. Eineinhalb Stunden dauert die Zubereitung eines Alltags-Essens. Werden Gäste erwartet, können es auch schon mal vier und mehr Stunden werden, schätzt Hasan.

Dann gibt es zum Beispiel das Traditionsgericht „Kusa mehsi“. Das sind mit Reis und Hackfleisch gefüllte Zucchini. Wichtig: Verwendet werden nur hellgrüne, kleine Früchte von etwa acht Zentimetern Länge. Mit einem Spezialwerkzeug werden sie vorsichtig ausgehöhlt, was einige Übung erfordert, um die Schale nicht zu verletzen. Mit einer Mischung aus Reis, Hackfleisch und Gewürzen gefüllt, werden sie in Wasser mit Tomatenmark, Knoblauch und etwas getrockneter Minze etwa eineinhalb Stunden leicht köchelnd gegart.

Mengenangaben sind Schätzwerte

In der Zwischenzeit bereitet Hana Hasan „Kibba Makleya“ zu, Hackfleisch mit einer knusprigen Bulgur-Hülle. Gerne erklärt sie Zutaten und Zubereitung. Mengenangaben sind dabei aber Schätzwerte, denn sie kocht all diese Gerichte sozusagen aus dem Handgelenk, ohne sich an ein Rezept halten zu müssen. Ebenso sicher wie geschickt, und ganz bestimmt schon zig Mal geübt, formt sie die gefüllten Ellipsen, bevor sie diese in heißem Öl frittiert. Die ungekochte, fleischlose Bulgurvariante „Kibba neieh“ entsteht nahezu nebenher.

Inzwischen ist Günther Sundermann, Freund und ehrenamtlicher Unterstützer der Familie, vorbeigekommen, um Möglichkeiten zu besprechen, eine größere Wohnung für die Vier zu finden. Klar, dass er Gast beim gemeinsamen Abendessen ist, und auch seine Frau Doris noch dazugeholt wird. Bei dem umfangreichen, sorgfältig angerichteten Schlemmermenü von Hana Hasan ist es kein Problem, spontane Besucher satt zu kriegen – Genuss inklusive.