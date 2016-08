Eine Woche obendrauf gibt es für Wasserratten in diesem Jahr im Ochtruper Bergfreibad. Zum Saisonende werden allerdings die Öffnungszeiten am Morgen angepasst, um die Sicherheit im Bad zu gewährleisten.

Noch sind die Temperaturen warm, doch der Sommer neigt sich langsam seinem Ende zu und damit auch die Saison im Ochtruper Bergfreibad. „Am 23. September (Freitag) ist Schluss mit dem Badevergnügen“, schreiben die Stadtwerke Ochtrup in einer Pressemitteilung.

Zwar sei die Badesaison damit eine Woche länger als in den Vorjahren, allerdings würden die Öffnungszeiten in den Morgenstunden angepasst. „Ab dem 13. September öffnet das Bad von dienstags bis freitags jede Woche eine Viertelstunde später“, heißt es in der Mitteilung. Das bedeutet: Ab dem 13. September (Dienstag) wird das Freibad statt bislang um 6.30 Uhr erst um 6.45 Uhr aufgemacht. „Die Änderungen ergeben sich aus dem Sonnenkalender“, teilen die Stadtwerke mit. Zu den regulären Öffnungszeiten sei es sonst morgens noch nicht hell genug, um die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten.

Zum Abschluss der Badesaison wird es am 23. September wieder ein Abschwimmen geben – eine Tradition, die die Stadtwerke gern fortführen wollen. „Dazu laden wir alle Badegäste in das stimmungsvoll illuminierte Freibad ein. Gemeinsam lassen wir bis 24 Uhr die Saison in gemütlicher Runde ausklingen“, wird der Betriebsleiter der Stadtwerke, Robert Ohlemüller, in der Mitteilung zitiert.