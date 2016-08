Am Dienstagabend hat sich am Sendplatz ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine Radfahrerin aus Ochtrup leicht verletzt.

Leicht verletzt wurde am Dienstagabend eine Radfahrerin aus Ochtrup bei einem Verkehrsunfall am Sendplatz. Nach Angaben der Polizei war ein acht Jahre alter Junge gegen 18.30 Uhr auf dem Radweg unterwegs als er mit der Radfahrerin zusammenstieß. Die Frau stürzte daraufhin und verletzte sich am Knie. Es entstand kein Sachschaden.