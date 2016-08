Die meisten Schützenfeste in Ochtrup sind bereits gefeiert. Den Schlusspunkt unter die Saison setzt am zweiten September-Wochenende der Weiner-Schützenverein mit seinem Jubiläum. Seit 1986 hat es in der Töpferstadt Tradition, dass die Majestäten vom Bürgermeister empfangen werden. Dieser Empfang findet alle zwei Jahre statt, das nächste Mal am 24. September (Samstag). Beginn ist um 11 Uhr im Foyer der Stadthalle, Gronauer Straße 1. Gastgeber ist die Stadt Ochtrup.

Eingeladen sind der Stadtkaiser und die amtierenden Schützenkönige mit ihren Partnern sowie der Vereinsvorsitzende, der Oberst, der Hauptmann, gegebenenfalls der Major und die Fahnenabordnungen aller Ochtruper Schützenvereine. Bei den Schützenvereinen Langenhorst, Waister Junggesellen und Welbergen, die jährlich ein Schützenfest feiern, erweitert sich die Einladung auch auf die vorjährigen Majestäten und ihre Damen.

Die jeweiligen Abordnungen sollten nicht mehr als acht Personen umfassen. In einer Pressemitteilung weist die Stadt Ochtrup zudem auf die geltende Kleiderordnung hin. „Zu dem Empfang sollten die Mitglieder der Festvorstände in Uniformkleidung beziehungsweise schwarzem Anzug, die jeweiligen Damen/Herren der Majestäten in festlicher Kleidung erscheinen.“

„Unter Vorantritt der Stadtkapelle und des Spielmannszuges Nachtigallen formieren sich die Abordnungen aller Schützenvereine um 10.30 Uhr in Höhe des Kriegerehrenmales neben der Gaststätte Schwartbeck in der Fußgängerzone zu einem gemeinsamen Festzug zur Stadthalle“, schreibt die Stadt weiter. Nach der Begrüßung lädt die Stadt Ochtrup zu einem Umtrunk ein. Bis 14 Uhr werden Getränke sowie ein Imbiss für die Abordnungen auf Kosten der Stadt gereicht. Danach müssen die geladenen Gäste selbst zahlen, informiert die Stadt.