Das Schadstoffsammelmobil macht am Donnerstag (8. September) in Ochtrup Station. Dann haben Bürger im Ortsteil Welbergen von 14 bis 14.45 Uhr die Möglichkeit, ihre Schadstoffe an der Ecke Vechtestraße/Dorfstraße abzugeben. In Ochtrup erfolgt die Annahme von 15.15 bis 18 Uhr am Marktplatz.

Laut Pressemitteilung der Stadt Ochtrup werden am Schadstoffsammelmobil aus Haushaltungen kostenlos Farben, Lösungsmittel, Kleber, Desinfektions- und Putzmittel, Säuren, Laugen, Pflanzen- und Holzschutzmittel sowie quecksilberhaltige Materialien wie etwa Fieberthermometer entgegengenommen.

„Eingetrocknete Dispersionsfarbe jedoch kann in den Restmüll gegeben werden. Saubere Farbbehälter, auf denen der grüne Punkt aufgedruckt ist, können über den gelben Sack entsorgt werden“, schreibt die Stadt.

Für Batterien und Akkus sei nach der Batterie-Rücknahmeverordnung der Handel zur Rücknahme verpflichtet. Entsprechende Sammelboxen stehen in den Ladenlokalen. Altöl sei ebenfalls an den Verkaufsstellen beziehungsweise an einer von der Verkaufsstelle benannten Entsorgungsstelle zurückzunehmen.