Präsentieren ihre Werke in einem ehemaligen Ladenlokal in der Weinerstraße 16: (v.l.) Renate Wellers, Anna Büchler, Brigitte Gaupel, Jürgen Ultee, Laura Muhle, Kathrin Möhring und Elisabeth Junker. Foto: Privat

Kunst statt leerer Ladenlokale: Am 1. September eröffnet in der Weinerstraße 16 eine neue Ausstellung des Projekts „KunstZeitRaumOchtrup“. Insgesamt sieben Ochtruper Künstler wollen ihre Werke dort noch bis zum 1. November präsentieren.

Seit 2009 präsentiert das Projekt „KunstZeitRaumOchtrup.de“ temporäre Galerien in Ochtrup. Freie Geschäftslokale und andere Orte werden für eine bestimmte Zeit zum Ausstellungsraum. In diesem Jahr zeigen die „ARTgenossen“ Renate Wellers, Anna Büchler, Brigitte Gaupel, Jürgen Ultee, Laura Muhle, Kathrin Möhring und Elisabeth Junker ihre Arbeiten.

„Von Malerei, Grafik und Keramik über Objekt, Sprayart und Zeichnungen bis hin zu Fotografien reicht die große Bandbreite der sehr unterschiedlichen Arbeiten“, heißt es in einer Ankündigung. In Zusammenarbeit mit der Reimann und Tombült Immobilienverwaltung GbR und mit Unterstützung der Immobilien- und Standortgemeinschaft ISG Altstadt Ochtrup e.V., habe Organisator Thomas Büchler mit den Kunstschaffenden das ehemalige Schuhgeschäft Weinerstraße 16 in der Fußgängerzone als temporäre Galerie umgestaltet.

Die Eröffnung der zweimontagigen Ausstellung ist am heutigen Donnerstag um 18 Uhr. Danach haben Besucher die Möglichkeit, am Freitag (2. September) von 12 bis 16 Uhr, am Samstag (3. September) von 11 bis 16 Uhr) und am Sonntag (4. September) von 13 bis 18 Uhr) durch die Ausstellung zu streifen.

Die Organisatoren erwarten aufgrund der Konzerte von „Unheilig“ und „Santiano“ sowie des Leinewebersonntags viele Besucher. „Alle ‚ARTgenossen’ freuen sich auf die neue spannende Ausstellungszeit“, heißt es im Pressebericht. Die Ausstellung wird noch bis zum 1. November immer freitags und samstags von 12 bis 16 Uhr beziehungsweise von 11 bis 16 Uhr und am 30. Oktober (Sonntag) von 13 bis 18 Uhr zu sehen sein. Zeit genug also, um die unterschiedlichen künstlerischen Arbeiten unter die Lupe zu nehmen, Interessierte zu treffen, Gespräche zu führen und Netzwerke zu pflegen.