Am Wochenende spielen „Unheilig“ in Ochtrup. Die Aufbauarbeiten für das vorletzte Konzert der Band und den Auftritt von“Santiano“ auf dem Sportplatz Alte Maate haben bereits begonnen. Redaktionsmitglied Dieter Huge sive Huwe hat den Bühnenarbeitern dabei über die Schulter geschaut.

Von Dieter Huge sive Huwe

Kevin Gläsel ist die Ruhe in Person, und das, obwohl gut zwei Dutzend Arbeiter auf dem Festivalgelände kreuz und quer herumwuseln. Scheinbar, denn jeder hier kennt seine Aufgabe, jeder weiß, welche der schweren Stahltraversen an welche Stelle gehört, wo welches Kabel eingestöpselt werden muss. Festival-Organisation ist Logistik pur und Gläsel ist auf diesem Feld absoluter Profi.

Das Basecap ist angesichts der stechenden Sonne über dem Sportplatz Pflicht. Immerhin ist der Chef auf dem Platz von der Helmpflicht befreit, welche für die Bühnenarbeiter gilt. Aus gutem Grund, denn tonnenschwer sind die Elemente der 18 Meter breiten, zwölf Meter tiefen und ebenso hohen Hauptbühne. Sie ist eine Stahlkonstruktion, die schon auf der Unheilig-Tour 2012 dabei war.

In der Mitte des Geländes entsteht mit Stapler-Hilfe das „Front of House“ für die Licht- und Tontechnik. Foto: Dieter Huge sive Huwe In der Mitte des Geländes entsteht mit Stapler-Hilfe das „Front of House“ für die Licht- und Tontechnik. Foto: Dieter Huge sive Huwe

Hier in Ochtrup kommt sie wieder zum Einsatz und so steht denn auch ein 80-Tonnen-Autokran ganz am südlichen Rand des Geländes und lässt tonnenschwere Traversen und nur auf den ersten Blick filigran anmutende Dachträger durch die Luft an ihren vorbestimmten Platz schweben.

„Stahl hat den Vorteil, dass die Bühne so größere Windlasten verträgt als bei einer Aluminiumkonstruktion“, weiß Bernd Lembeck, selber Ochtruper und als Prokurist der Fansation Veranstaltungs GmbH seit Jahren mit und für den Grafen und Unheilig unterwegs. Auf einer Alu-Bühne war Unheilig im Sommer bei einem Gig in Baunatal angetreten. Doch ab Windstärke sechs war es auf ihr zu gefährlich – das Konzert musste so lange verschoben werden, bis sich der Wind gelegt hatte.

„Die hält auch Windstärke zehn aus“, freut sich Lembeck, in Ochtrup auf der sicheren Seite zu sein. Allerdings braucht er da wohl angesichts der Wettervorhersage keine Sorgen zu haben. Allenfalls die Shanty-Gassenhauer von Santiano könnten mal da und dort für eine derart steife Brise sorgen – musikalisch allerdings.

Chef auf dem Platz: Kevin Gläsel. Foto: Dieter Huge sive Huwe Chef auf dem Platz: Kevin Gläsel. Foto: Dieter Huge sive Huwe

250 Ampere Leistung liefert dafür die Tonanlage. „Das in Watt zu beziffern, ist schwierig“, erläutert Produktionsleiter Gläsel auf Nachfrage. Der Grund: Während die Bässe unterhalb der Bühne druckvoll vor sich hin wummen, sorgen bogenförmig aufgehängte Hoch- und Mitteltöner neben der Bühne dafür, dass annähernd gleicher Schalldruck und entsprechender Sound auf dem gesamten Festivalgelände herrscht.

LED-Wände, die – wie auch die Tontechnik – selbstredend erst nach dem Bühnenaufbau installiert werden, bringen den Grafen ganz nah, auch wenn man nicht mehr einen Platz in den vorderen Reihen ergattern konnte.

Damit Licht und Ton gut rüber kommen, bauen weitere Bühnenbauer das „Front of House“ auf. Hier thronen dann über den Zuschauern die Ton- und Lichttechniker und sorgen für den richtigen Sound und eine abwechslungsreiche Lichtshow.

Foto: Dieter Huge sive Huwe Foto: Dieter Huge sive Huwe

Wenn am Freitagvormittag der Soundcheck für Santiano beginnt, sind die vier großen 40-Tonnen-Trucks für die Bühne längst vom Festivalgelände gerollt. Und auch die Trucks, die Licht und Ton liefern, werden dann verschwunden sein. Das Sagen haben dann die Toningenieure und die Roadies der Bands, die bis zum Beginn der Konzerte für den optimalen Sound sorgen.

Bis dahin sind auch Catering-Zelte und der Kinderbereich ganz hinten auf dem Festival-Gelände aufgebaut, hat sich die Security positioniert, ist der Backstage-Bereich für die Akteure im ehemaligen DRK-Zentrum hergerichtet. Viele Hände sind notwendig, um das Live-Erlebnis Open-Air-Konzert möglich zu machen.

Gläsel bleibt dabei ganz gelassen, denn die Crew ist eingespielt nach allein 29 Konzerten von Unheilig unter freiem Himmel im Rahmen der aktuellen Tour. Das in Ochtrup ist das vorletzte, bevor es der Graf am 10. September final krachen lässt – im Rheinenergie-Stadion Köln. „Das Konzert ist ausverkauft“, weiß Manager Lembeck. Aber für Ochtrup gibt es noch Karten . . .