Von Dieter Huge sive Huwe

Die drei jungen Leute flachsen trotz der Hitze herum, sind bestens gelaunt und das, obwohl sie ihr Tagwerk fast schon hinter sich haben. Daniel Schober, Stefanie Oehlert und Marcus Hinz sind ein eingespieltes Team, wenn es darum geht, Tribünen für Großereignisse auf- und abzubauen. Am Morgen hatte das Trio aus dem Osten der Republik, das für ein Leipziger Unternehmen arbeitet, mit dem Aufbau der ersten Tribüne begonnen. 1100 Konzertbesucher finden darauf Platz.

In dem Gewirr der Stangen und Streben behalten die Drei den Überblick. Seit Jahren begleiten sie Touren von Musikgrößen wie Herbert Grönemeyer, richten Veranstaltungsplätze wie Klassik am See in Erlangen her – und das kreuz und quer durch die Republik.

Das „Heute hier, morgen da“ macht ihnen nichts aus, sie sind unternehmungslustig und lernen quasi mit dem Job das Land kennen. An diesem Wochenende ist es Ochtrup. „Wir bleiben bis zum Montag und schauen uns hier mal um“, freut sich Stefanie Oehlert auf die freie Zeit, wenn auch die zweite Tribüne steht.

Am Montag heißt es dann: Alles wieder abbauen. Strebe für Strebe, Stange für Stange. Marcus Hinz lacht: „Na und, bei dem Wetter ist das doch kein Thema.“