Am Donnerstag musste eine Verhandlung vor dem Amtsgericht in Steinfurt vertagt werden, weil Zeugen nicht erschienen waren. Angeklagt war ein 25-Jähriger.

Von Dirk Drunkenmölle

Weil Zeugen, darunter auch ein ermittelnder Polizeibeamter, nicht erschienen waren, hat das Amtsgericht Steinfurt am gestrigen Donnerstag den Strafprozess gegen einen 25-Jährigen vertagt.

Der Mann, der heute in Vreden wohnt und früher in Ochtrup lebte, soll im September vergangenen Jahres in eine Pizzeria in der Burgsteinfurter Innenstadt eingestiegen und dort aus einem Zehn-Liter-Eimer 1500 Euro Münzgeld sowie aus fünf Kellnerbörsen jeweils 50 Euro Wechselgeld gestohlen haben. Am Tatort hatte die Polizei Fingerabdrücke von dem Mann gefunden.

Der gelernte Mechatroniker bestritt, irgendetwas mit der Tat zu tun zu haben. Er habe einen Tag zur Probe in dem Imbiss gearbeitet, den Job aber aufgrund der schlechten Bezahlung nicht angenommen. Möglicherweise seien während seines Kurzeinsatzes dort die Spuren entstanden. Zum Tatzeitpunkt habe er bei seinem Onkel in Burgsteinfurt ein Fest gefeiert, erklärte der 25-Jährige. Jetzt sollen die Zeugen ein weiteres Mal vorgeladen werden, um ein Urteil zu fällen.