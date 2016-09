Bot Anlass zur Diskussion: die Sitzungsvorlage für den Bauausschuss am Mittwochabend.

Heftige Diskussionen gab es am Mittwochabend im Ausschuss für Planen und Bauen der Stadt Ochtrup. Auslöser war eine Formulierung in der Sitzungsvorlage, die einigen Gremiumsmitgliedern so nicht zusagte.

Von Anne Steven

Der Ausschuss für Planen und Bauen hat in seiner Sitzung am Mittwochabend das Bauleitverfahren im Bereich eines möglichen Sport- und Veranstaltungsgeländes am Witthagen/Gausebrink vorangetrieben. Konkret fasste das Gremium den Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Flächennutzungsplans sowie für den Bebauungsplan.

Zuvor schien es jedoch noch Diskussionsbedarf zu geben. Aufhänger dafür war eine, wie die Erste Beigeordnete Birgit Stening es formulierte, „unglückliche Formulierung“ in der Sitzungsvorlage, die das weitere Vorantreiben des Verfahrens mit einem möglichen Zusammenschluss beziehungsweise einer Fusion der Sportvereine in Verbindung brachte.

„Die Sachdarstellung beginnt mit einer für den Ausschuss sachfremden Überlegung zu einer Fusion der Ochtruper Sportvereine“, bezog die CDU sogar schriftlich in Form einer Protokollnotiz Stellung zu der Formulierung. Auch von Seiten der FDP hagelte es Kritik. „Die Fusion bleibt Sache der Vereine. Da hat sich niemand einzumischen“, regte sich Hermann Holtmann auf. Bei den Vereinen sei der Eindruck entstanden, es gehe der Politik darum, dass Vereine durch eine Fusion höherklassig spielen könnten.

An dieser Stelle wurde Holtmann vom Ausschussvorsitzenden Matthias Dankbar unterbrochen: „Ich denke, das ist kein Thema in der Politik.“ Kämmerer Roland Frenkert bestätigte dies und erklärte, es gehe lediglich darum, den Vereinen alle Möglichkeiten offenzuhalten. Das Areal am Witthagen/Gausebrink gehört einem Investor, der es künftig als Sport- und Veranstaltungsgelände nutzen möchte, auf dem auch Vereine trainieren könnten. „Sache der Stadt ist, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen“, machte Stening deutlich. Wie sich die Sportvereine für die Zukunft aufstellen wollten, sei ganz allein ihre Sache.