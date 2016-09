Letzte Hand legt Marion Wagner an, damit alles hergerichtet ist, wenn am Wochenende die Unheilig-Fans zum Konzert kommen und in ihrer Ferienwohnung übernachten. Foto: Jonas Katerkamp

Das Wohnhaus der Familie Wagner ist alt, aber sehr gepflegt. Von außen lässt nur der separate Zweiteingang auf die Nutzung als Ferienwohnung schließen. Drinnen sitzt Marion Wagner. Sie erwartet zusammen mit ihrem Mann Stefan an diesem Wochenende gleich mehrere Gäste für das große Unheilig-Konzert in Och­trup, dem Heimatort von Gitarrist Christoph „Licky“ Termühlen und Schlagzeuger Martin „Potti“ Potthoff.

Von Jonas Katerkamp

Während das „Heimspiel“ für den Grafen und seine Musikerkollegen der vorletzte Stopp ihrer großen Abschiedstour ist, stellt dieses Wochenende für die Wagners eine Premiere dar. „Dieses Wochenende vermieten wir die Ferienwohnung zum ersten Mal“, sagt Marion Wagner.

Denn die Wohnung ist noch gar nicht so lange fertig. „Erst seit vier Wochen.“ Nun also die ersten Gäste. Zwei Pärchen aus den Kreisen Gütersloh und Kleve am Niederrhein reisen extra für das Konzert in Ochtrup an.

„Wir hatten zunächst nur einem Pärchen zugesagt. Wir haben zwar vier Schlafmöglichkeiten, aber nur eine Küche und ein Bad“, erklärt die 55-Jährige. „Und da sich die beiden Pärchen nicht kannten, hätten die sich die Räumlichkeiten teilen müssen.“ Doch nach einem weiteren Telefonat mit den Beteiligten war alles geklärt, erzählt Marion Wagner. „Das war für die überhaupt kein Problem. Man könne sich ja absprechen, wer wann was benutzt.“ Was man für so ein Unheilig-Konzert nicht alles in Kauf nimmt.

Die Wagners selbst gehen nicht hin. „Mein Mann findet den Grafen schon besser als ich“, verrät Marion Wagner. „Aber wir sind am Samstag auf einen Geburtstag eingeladen. Daher hätten wir eh keine Zeit gehabt.“

Die Karriere der Pop-Rocker mit Ochtruper Wurzeln haben sie trotzdem verfolgt. „In den ganz frühen Anfangsjahren ist meine Schwägerin noch auf Touren mitgefahren und hat die Truppe betreut und bekocht“, so Marion Wagner. Da habe sie das erste Mal von Unheilig gehört.

Mit Bussen quer durch die Republik zu touren, das wäre für die Wagners selbst allerdings nichts. „Das hier ist mein Elternhaus. Mein Mann hat zwei Straßen weiter gewohnt. Wir kommen noch aus einer Generation, in der man zu Hause geblieben ist.“ Vor 32 Jahren haben die Wagners deswegen angebaut. Da waren Marions Eltern, ihre jüngste Schwester und ihre beiden Kinder noch hier.

Haus ist zu groß für zwei Bewohner

Mittlerweile sind die Kinder erwachsen, ausgezogen und haben eigene Familien. Marions Vater starb vor 14 Jahren, ihre Mutter im Januar. Und dann stellte sich die Frage: Was wird aus dem Haus? „Die ersten Monate konnte ich hier nichts machen“, erinnert sich die Ochtruperin. „Aber mein Mann und ich sind nur noch zu zweit. Alleine können wir dieses Haus nicht weiter bewohnen.“ Feste Mieter wollten die Wagners nicht. Also beschlossen sie, die Wohnung ihrer Eltern als Ferienwohnung umzubauen. In Zukunft wollen sie sich auf Monteure als Mieter spezialisieren. „So erhalte ich wenigstens die Einrichtung meiner Eltern“, sagt Marion Wagner. Denn Möbel und Geschirr haben sie selbst genug. „Und ich könnte es nicht übers Herz bringen, die Sachen wegzuschmeißen“, so die 55-Jährige. „Niemals.“

70 Quadratmeter ist die Wohnung groß. Sie umfasst einen Wohn-/Schlafraum, ein weiteres Schlafzimmer sowie Bad und Küche. Sogar eine kleine Terrasse gehört dazu. „Da kann man es sich auch abends noch gemütlich machen“, erzählt Marion Wagner. „Zum Beispiel, wenn man nach dem Unheilig-Konzert erst noch ein wenig aufgeregt ist.“ Stören würde man da niemanden, beruhigt sie. „Wir schlafen auf einer ganz anderen Seite.“