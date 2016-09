Ochtrup, eine Kleinstadt im Münsterland, knapp 20 000 Einwohner, ein schmuckes Outlet-Center. Eigentlich ganz nett, aber ist das für eine erfolgreiche Band wie Unheilig Grund genug, dort auf ihrer letzten Tour ihr vorletztes Konzert zu spielen? Offensichtlich, denn genau das tut „Unheilig“ am Samstag. Vor geschätzten 9000 Besuchern wollen sie in Ochtrup aufspielen. Und natürlich gibt es eine Verbindung zwischen Unheilig und der Töpferstadt – genau genommen sind es sogar mehrere.

Von Anne Steven

Alles fing vor 16 Jahren an. Damals war der Graf, heute Frontmann von Unheilig, auf der Suche nach einem Management. „Er hat sich damals bei uns beworben“, erinnert sich Bernd Lembeck, Prokurist der Fansation Veranstaltungs GmbH gerne zurück. Bekannt war der Graf, der aus Aachen stammt, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und eine Band gab es genauso wenig. Doch er hatte nun ein Management, das sich darum kümmerte. „Logistisch war es für uns natürlich ein­facher, Musiker aus Ochtrup und Umgebung zu nehmen, als beispielsweise immer jemanden aus München einfliegen zu lassen“, nennt Lembeck ganz praktische Gründe, warum die Bandmitglieder damals in Och­trup rekrutiert wurden.

Aber: „Wir haben natürlich nicht irgendwen genommen“, stellt Lembeck klar. Aus Ochtrup stammen Gitarrist Licky alias Christoph Termühlen und Martin Potthoff, der von allen nur Potti genannt wird. Er ist der Schlagzeuger der Band. Und die Geschichte von „Unheilig“ gibt Lembeck Recht, denn das Zusammenspiel hat offensichtlich funktioniert. Mittlerweile hat Unheilig mehr als drei Millionen verkaufte Alben, dazu diverse Auszeichnungen wie den Bambi, den Echo oder die Goldene Kamera. Vier mal gab es Platin für das Album „Lichter der Stadt“ und siebenfach mit Platin ausgezeichnet wurde auch das Album „Große Freiheit“.

Doch auch um das große Drumherum bei „Unheilig“ kümmern sich Ochtruper. Ein großer Teil der Crew kommt aus Ochtrup. „Da weiß man einfach, wie die Leute ticken. Man kennt sich“, mag es Lembeck gerne familiär. Für die Band sei das in all den Jahren nur von Vorteil gewesen.

So mischen – im wahrsten Sinne des Wortes – Ochtruper bei der Ton- und Lichttechnik mit. Das Unternehmen TTL Veranstaltungstechnik ist bei jedem Konzert von „Unheilig“ mit am Start. Hinzu kommen Leute im Merchandise-Verkauf. Insgesamt bringt es die Crew bei Auftritten auf etwa 30 Leute. „Wenn wir selbst Veranstalter sind, so wie jetzt am Samstag, kommen natürlich noch ein paar dazu“, ergänzt Lembeck. Dann bringe es die Crew auf locker 200 Personen.

Nun steht also das Karriereende von Unheilig bevor. Doch bevor sich der Graf und die anderen Musiker verabschieden, wollen sie in Ochtrup noch ein Heimspiel geben. „Die Leute sind schon aufgeregter als sonst“, erzählt Lembeck. Aber das ist natürlich auch kein Wunder, wenn man für Familie, Freunde und Bekannte spielt. Für das kleine Och­trup ist die Veranstaltung eine echte Herausforderung, die die Verantwortlichen von Verwaltung, Polizei, Feuerwehr und Veranstalter aber gemeinsam angehen. In alter Unheilig-Tradition sozusagen. Die Band hat mit Ochtrup schließlich gute Erfahrungen gemacht.