Zwei leicht verletzte Personen waren das Ergebnis einer Kutschfahrt in der Weiner am Freitagvormittag. Wie die Polizei auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, war ein 65 Jahre alter Gronauer am Freitag gegen 11.35 Uhr mit seinem Zweispänner und einem Fahrgast in der Ochtruper Bauerschaft unterwegs. Während der Ausfahrt verhakten sich jedoch die Geschirre der beiden Pferde ineinander. Als der Kutscher versuchte dies zu beheben, vollzogen die Tiere plötzlich eine 180-Grad-Wende, so dass der 65-Jährige zwischen ihnen und der Kutsche eingeklemmt wurde. Die 39-jährige Frau aus Königstein, die als Fahrgast mitfuhr, brachte sich daraufhin mit einem Sprung von der Kutsche in Sicherheit. Laut Polizeiangaben verletzte sie sich dabei leicht am Unterarm. Der Kutscher trug Verletzungen am Rücken davon. Auch ein Rettungshubschrauber war bei diesem Alleinunfall im Einsatz. Er brachte den Notarzt an den Unfallort.