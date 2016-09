Viele Besucher waren schon in der Alten Kirche in Welbergen, um sich die Werke von Carl Müller-Tenckhoff in der dortigen Ausstellung anzusehen. Dies ist nur noch am Samstag (3. September) möglich. Dann endet die Ausstellung.

Von Michael Schwakenberg

Nach einer Woche geht die Ausstellung mit Werkern des Impressionisten Carl Müller-Tenckhoff (1873-1936) in der Alten Kirchein Welbergen am heutigen Samstag zu Ende. Von 14 bis 18.30 Uhr haben Kunstinteressierte und Heimatfreunde noch einmal Gelegenheit, einen umfangreichen Einblick in das Schaffen des aus Münster stammenden Malers zu gewinnen, der sich später in Mainz niederließ.

Carl Müller-Tenckhoff war in jüngeren Jahren regelmäßig zu Gast in Welbergen, wo er Verwandtschaft hatte. Neben der Ems bei Telgte gehörte die Brechte zu den bevorzugten Motiven des Künstlers in seiner westfälischen Heimat.

Horst Müller-Tenckhoff, Enkel des Künstlers, Sammler und Organisator der Ausstellung zog bereits gestern ein positives Resümee: „Der Ort hier ist fantastisch für eine solche Ausstellung. Jeden Tag sind 40 bis 50 Interessierte vorbeigekommen.“ Langfristiges Ziel des Münsteraners ist es, ein Museum in der Region zu finden, das eine Sammlung mit Werken seines Vorfahren aufbauen möchte.