Sechs kreative Künstler aus Ochtrup stellen derzeit im Rahmen der Aktion „KunstZeitRaumOchtrup“ in einem ehemaligen Ladenlokal in der Weinerstraße aus. Sie nennen sich „ARTgenossen“ und haben von Fotografien über Zeichnungen und Grafiken bis hin zu Keramiken und Objekten jede Menge zu bieten.

„Definitiv. Ochtruper Bürger haben kreatives und künstlerisches Potenzial.“ Norbert Bierbaum-Hillejan, Vorsitzender der Immobilien- und Standortgemeinschaft Altstadt Ochtrup (ISG), fiel das Lob leicht. Er brauchte sich am Donnerstagabend nur in dem zu einer Galerie umfunktionierten Ladenlokal an der Weinerstraße 16 bei der Ausstellungseröffnung der Künstlergruppe „ARTgenossen“ umzusehen.

Die einschlägigen Beweise für seine positive Einschätzung hingen an Wänden und Stelltafeln oder waren auf kleinen Sockeln anrangiert. Das Projekt „KunstZeitRaumOchtrup“ versucht nach Worten von Thomas Büchler, einem der Mentoren dieses seit 2009 lebendigen Vorhabens, Geschäftsräume in der Ochtruper City durch Kunstausstellungen zu beleben.

Gemeinsam mit der ISG machten das auch die Reimann und Tombült Immobilienverwaltung und nicht zuletzt die ausstellenden Künstler Renate Wellers, Anna Büchler, Brigitte Gaupels, Jürgen Ultee, Laura Muhle, Kathrin Möhring, Elisabeth Junker und viele fleißige Helfer möglich.

Die Ausstellung wird dort zwei Monate zu sehen sein. Am heutigen Samstag von 11 bis 16 Uhr und am morgigen Sonntag von 13 bis 18 Uhr kann man sie beispielsweise – bei den vielen attraktiven Angeboten in Ochtrup an diesem Wochenende – für Betrachtungen und ein Stück Ruhe nutzen.

Das künstlerische Angebot ist, wie es sich für „ARTgenossen“ gehört, vielfältig, überraschend und abwechslungsreich, stellt Bilder und Zeichnungen vor, präsentiert Grafiken, Keramiken sowie Objekte, und das in ganz unterschiedlichen Techniken. Da wurde mit dem Pinsel oder dem Stift genauso gearbeitet wie mit der Spraydose oder es wurden die Ausdrucksformen der Fotografie genutzt.Und nicht nur die Künstler in Ochtrup haben Potenzial. Bei der Ausstellungseröffnung bekam man im guten Sinne körperlich zu spüren, dass die Töpferstadt eine große Gemeinde von Kunstinteressierten hat. So war Gelegenheit für intensives Schauen, angeregte Gespräche und das Knüpfen neuer Netzwerke. „Die wandernden Ausstellungen sind ein echter Imagegewinn für die Stadt“, ist sich Norbert Bierbaum-Hillejan sicher.