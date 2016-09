Bischof Felix Genn hat Kaplan Hendrik Wenning (37) zum Pfarrer in Gescher ernannt. Wenning kam 2006 als Neupriester in die Ochtruper St.-Lambertus-Gemeinde und wechselte 2009 nach Damme. Die Pfarreinführung ist am morgigen Sonntag um 15 Uhr in St. Pankratius.