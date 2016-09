Ein Dankeschönfest feierten jetzt die zahlreichen Helfer, die zum Gelingen des Fachwerkbogens am Schützenplatz in Welbergen beigetragen haben. „Bereits 2001 gab es anlässlich des Ortsjubiläums einen provisorischen Torbogen“, heißt es in einem Presstext. Mit der Zeit sei dieses Provisorium in die Jahre gekommen, so dass der Schützenverein und die Vorsitzendenrunde des Dorf- und Pfarrfestes im Jahr 2011 beschlossen, einen massiven Fachwerkbogen zu errichten. Die Finanzierung erfolgte aus Rücklagen vom Dorf- und Pfarrfest sowie durch Spendengelder unter anderem vom Schützenverein sowie von der Volksbank Ochtrup, die das Projekt mit 1250 Euro unterstützte. Hinzu kamen zahlreiche ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden und Sachspenden in Form von Materialien, Maschinen, Geräten und Verpflegung. Nun wurde der Torbogen feierlich eingeweiht. In alter Tradition brachten die Erbauer dazu zwei Kupferhüllen in das Bauwerk ein: Die eine enthält unter anderem eine Urkunde mit Angaben zum Torbogen, die andere soll in 50 Jahren geöffnet werden und ist mit Beiträgen von Grundschulkindern aus Welbergen bestückt.