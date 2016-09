BVB-Spieler Gonzalo Castro war am Freitagnachmittag zu Besuch in Ochtrup – sehr zur Freude zahlreicher Autogrammjäger.

Bevor das langersehnte Autogramm Gonzalo Castro, Mittelfeldspieler des BVB, endlich auf dem Trikot, dem Käppi oder der Autogrammkarte geschrieben war, zeigten die echten Fans nicht nur wahre Liebe, sondern echte Geduld. Für einen Platz in der Pole Position standen die ersten am gestrigen Freitag ab 14 Uhr in der Sonne des gerade fertiggestellten Dränkeplatzes an. Erst nach 16 Uhr erreichte der BVB-Kicker den Stand vor dem Intersport-Geschäft.

Klein und Groß präsentierten erwartungsvoll das Trikot, das Gonzalo Castro auch am Körper der Fans gerne unterschrieb. So kam man dem Idol ganz nahe und auch Erinnerungsfotos waren möglich. Wirklich freundlich und bescheiden präsentierte sich der prominente BVB-Star in der Töpferstadt, in der sich erstaunlich viele Dortmund-Fans zur Autogrammstunde aufgemacht hatten.