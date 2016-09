Am 24. September findet in Greven der achte Kreishospiztag statt. Auch der Hospizverein Ochtrup ist an diesem Netzwerk beteiligt. Inhaltlich geht es diesmal um die Einsamkeit von jungen und alten Menschen.

Das Netzwerk Hospiz im Kreis Steinfurt lädt am 24. September (Samstag) zur achten Ausgabe des Kreishospiztages ein. Dieser findet in Greven statt. „Das Netzwerk Hospiz ist ein Zusammenschluss aller Hospizdienste im Kreis Steinfurt, in dem der Ochtruper Hospizverein schon von Beginn an mitarbeitet“, heißt es in einem Pressetext des Hospizvereins.

Und weiter: „Einsamkeit ist nicht nur ein Thema der älteren Generation, sie betrifft bereits junge Menschen. Die Familien werden kleiner, Single-Haushalte zahlreicher, soziale Bindungen verlagern sich in digitale Netzwerke. Erschwerend kommt hinzu: Die Menschen werden älter, mit dem Sterben von Gleichaltrigen und abnehmender Mobilität wird es immer schwieriger, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.“

Das Netzwerk Hospiz versuche in einer Tagesveranstaltung den Gründen dafür nachzugehen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie dem begegnet werden kann. Referentin Stefanie Oberfeld, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, werde darauf außerdem in ihrem Hauptvortrag eingehen.

Nach der Mittagspause sollen in Workshops unterschiedliche Lösungsansätze vorgestellt werden: alternative Wohnformen, ihre Chancen und ihre Grenzen, gemeinsame Aktivitäten wie verbindendes Singen oder die Suche nach verwandtschaftsähnlichen Beziehungen wie bei den Wahlverwandtschaften sowie die spirituelle Gemeinschaft, die der Glaube bieten kann. „Eine Trauerbegleiterin berichtet, auf welchen Wegen die Einsamkeit der Trauernden, die in ihrer Umwelt auf Unverständnis stoßen, gelindert werden kann“, schreibt der Hospizverein. Zuletzt gehöre auch die würdige Bestattung von mittellos verstorbenen Menschen dazu, auch wenn man sie nicht gekannt habe. Den Abschluss bildet eine tänzerische Bearbeitung des Themas.