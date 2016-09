Von Sabine Sitte

Die Einladung erfolgte via Twitter: Spontan hatte NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans auf die Anfrage der SPD-Fraktion reagiert und nutzte seine Sommertour durch Westfalen für einen Abstecher nach Ochtrup. Im Fokus seines Besuchs am Freitagnachmittag standen aber dieses Mal keine steuerzahlenden Unternehmen, sondern mit Terra Nova und dem Hospizverein zwei soziale Einrichtungen.

Norbert Walter-Borjans sorgte in der Vergangenheit immer wieder für mediale Schlagzeilen: Der Finanzminister geht verhemmt gegen Steuerhinterziehung vor. Umso wichtiger ist ihm sein Besuch in Ochtrup: „Ihre Institutionen stehen ein Stück dafür, was uns alle zusammenhält und wofür Steuern auch verwendet werden“, sagte er im Gespräch mit Jan Tietmeyer und Frank Winter von Terra Nova.

Der Verein betreut Menschen in sozialen Problemsituationen. Ihre derzeit etwa 250 Klienten leiden an traumatischen Erfahrungen, psychischen Behinderungen oder Suchterkrankungen. Seit Herbst 2015 kümmert sich Terra Nova auch um 40 minderjährige Asylsuchende, die ohne Begleitung nach Deutschland gekommen sind und nun separat in kleinen Wohngruppen untergebracht sind. „Wie gehen Sie mit diesen neuen Herausforderungen um?“, will Walter-Borjans wissen. Im Vorfeld habe es große Ängste gegeben, gibt Geschäftsführer Jan Tietmeyer zu. Sogar vor möglichen extremistischen Brandanschlägen habe man sich gefürchtet, so Tietmeyer. Doch die wenigsten der Sorgen hätten sich bestätigt. „Inzwischen haben wir einen Blumenstrauß an Erfahrungen gesammelt“, bestätigt Sozialarbeiter Frank Winter.

Quer durch die Ochtruper Fußgängerzone führt der Weg zur nächsten Station. Die Geschäftsstelle des Hospizvereins existiert seit 2012. „Wir begleiten Sterbende und Trauernde“, erzählt Hospizkoordinator Dieter Lange-Lagemann. „Die meisten Menschen wünschen sich einen möglichst schmerzfreien und würdevollen Tod und möchten zu Hause sterben.“

Manchmal währe die Begleitung durch die Hospizhelfer nur kurz: wenige Minuten, einen Tag oder eine Woche. „Doch“, so weiß Johanna Tenhumberg-Pleie aus eigener Erfahrung, „ein Sterbender wünscht sich Linderung. Zum Lindern gehört auch Ansprache.“ Die erste Vorsitzende des Vereins arbeitet als Krankenhausseelsorgerin.

Von 160 Mitgliedern engagieren sich zur Zeit 60 aktiv. Norbert Walter-Borjans fragt nach: „Was führt die Ehrenamtlichen in ein solches Engagement?“ Es seien oft die persönlichen Erlebnisse mit Tod und Trauer, sagt Lange-Lagemann, die viele Aktive zur Ausbildung als Hospizbegleiter bewegten.

Doch eine Frage bleibt noch offen: „Wie nennen Sie die Menschen, die Sie hier begleiten?“ Patienten, Klienten, Sterbende? Dieter Lange-Lagemann plädiert für „Mandant“. Hergeleitet aus dem Lateinischen steht das Wort für „Hand geben“ und „anvertrauen“.