Ein Spaß für Groß und Klein: Das Volks- und Pfarrfest in Welbergen lockte am Wochenende zahlreiche Besucher in den Ochtruper Ortsteil. Foto: Dorothee Zimmer

Freiluftkegelbahn, Tombola und Bühnenprogramm. Das Welbergener Volks- und Pfarrfest hatte am Wochenende wieder Einiges zu bieten. Die Erlöse kommen in diesem Jahr einem ganz besonderen Projekt zu Gute.

Von Dorothee Zimmer

Beim Volks- und Pfarrfest in Welbergen geht es am Samstagabend in die Vollen: 12 Damen- und 18 Herrenmannschaften mit jeweils vier Mitgliedern treten auf der Freiluftkegelbahn gegeneinander an. Diese ist ein besonderes Schätzchen; Rainer Kappelhoff und Christian Bahlinghorst, die an einem Stehtisch die Ergebnisse notieren, erzählen: „Sie ist selbst gebaut und wird auch verliehen.“

Aber es fehlt ihr an Mechanik, und deshalb haben sich an ihrem Ende Jan Heimann und Yannik Winter positioniert. Die beiden Fußballer der Spielevereinigung Langenhorst/Welbergen stellen unverdrossen ein ums andere Mal die gefallenen Kegel wieder auf, legen die Kugel in die Rücklaufrinne und zeigen mittels hochgehaltener Finger die Punktzahl an. Kappelhoff geht davon aus, dass die Meisterschaft etwa drei Stunden dauert, im Anschluss wird im Zelt gefeiert. Belohnt werden die drei erfolgreichsten Mannschaften mit einem 30-, 15- oder 5-Liter Bierfass. Auch dem Einzelsieger winkt ein Extra. „Wer die meisten Punkte kegelt, bekommt ein paar Freigetränke“, stellt Bahlinghorst in Aussicht.

Fotostrecke Foto: Dorothee Zimmer

Auf der Festwiese geht es locker-fröhlich zu. An der Kegelbahn tummeln sich die meisten Besucher. Der Wagen mit der Tombola, ausgestattet mit vielen attraktiven Preisen, steht in der Gunst der Gäste aber ebenfalls hoch, genau wie die Plaudereien in Grüppchen. Am Freitag hatten die Organisatoren mit Jürgen Vollenbröker an der Spitze ein Doppelkopfturnier ausgerichtet. „Rund 40 Leute waren dabei“, erzählt er. Sieger wurde Erich Vogel, ihm folgte Hermann Thien, und auf Platz drei kam Josef Wieling, der mit 86 Jahren älteste Teilnehmer. Als Preise waren 75, 50 und 25 Euro ausgelobt.

Jung und Alt sind auf der Bühne

Ein unterhaltsames Bühnenprogramm steht am Samstagnachmittag nach dem Kaffeetrinken im Festzelt auf dem Programm. Dort feiert der neugegründete Kinderchor der Grundschule Welbergen seine Premiere. Zudem belustigt ein Sketch dargestellt von Matthias Speckblanke als Taxifahrer, Ingrid Speckblanke als schwerhörige alte Dame sowie Michaela Barkling als deren Tochter das Publikum. Der Kiepenkerl-Chor aus Nordwalde trägt Lieder und kleine Anekdoten in plattdeutscher Sprache vor.

Mit Geselligkeit und Kurzweil im Anschluss an den Gottesdienst klingt am Sonntag die Veranstaltung beim Familientag aus. Das Gelingen des Volks- und Pfarrfestes hängt laut Vollenbröker auch unmittelbar mit dem bereitwilligen Einsatz vieler Vereine, Gruppen und Stammtische zusammen. Der Erlös fließe zunächst in einen Topf, ein großer Teil werde grundsätzlich für die Jugendarbeit verwandt und in diesem Jahr insbesondere für die Dachsanierung des Geschäftes „Unser Laden“.