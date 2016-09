Von Martin Fahlbusch

Nachdem die Töpferstadt am Freitag und Samstag zur santianonischen Grafschaft umfunktioniert worden war, versuchte Ochtrup am Tag drauf, mit seiner traditionellen textilen Stärke zurückzuschlagen.

Um ehrlich zu sein, gelang das am Leinewebersonntag nur zum Teil. Denn überall in der Innenstadt – am Dränkekreisel, in den geöffneten Geschäften, in Cafés und Biergärten sowie in der Laurenzpassage und anderswo – waren Restfans des großen Musikspektakels deutlich übernächtigt, aber immer noch stimmungsfroh auszumachen. Das ergab ein kontrastreiches Bild: Da bot der fein gewandete münsterländische Kiepenkerl dem Mann mit dem schwarzen „Unheilig“-T-Shirt und den dunklen Ringen unter den Augen getreidestarke Medizin in kleinen Dosen („Pinnchen“) an. Wohl bekommt’s. Ob es wirklich wirkte, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Fotostrecke Foto: Martin Fahlbusch

Fest stand in dem sich allmählich ab 13 Uhr dichter drängenden Besucherschwarm auf Bahnhof- und Weinerstraße, dass die Ausstellung von Steffi Hermann und Chris Tettke – „Unheiligtümer“, quasi zum unheiligen Abschied – gerne angelaufen wurde. Auch die „ARTgenossen“ mit ihrer Werkschau profitierten von dem textilen Trubel.

Rund um die neu eröffneten Geschäfte am kirchennahen Kreisverkehr regierten für eine ganze Zeit die jüngeren Gäste des dicht gedrängten Programms beim Leinewebersonntag. Hopsend und singend folgten sie dem quirligen Mann auf der Bühne, Tom Lehel. Der war so aus dem Häuschen, dass ihm die Haare regelrecht zu Berge standen. Als Indianer oder wilde Tiere kamen seine Fans vor der Bühne singend und tanzend voll in Bewegung.

Und dann war da noch etwas, was auch für die festerprobte Kapelle Gust eine echte Premiere war. Bevor die Ochtruper Musiker ordentlich in die Hörner stoßen konnten, enterte eine erprobte Vorgruppe die Bühne. Mit „Be One“ und einer begeistert winkenden Fan-Gemeinde kam auf dem Parkplatz hinter der alten Bücherei wieder etwas von der Open-Air-Stimmung der Vortage auf.

Schräg gegenüber, im Leineweberhaus, freuten sich Agnes Bode und ihre Mitstreiter über zahlreiche Besucher und den kleinen Grenzverkehr. Denn hier schauten auch viele Gäste aus den Niederlanden rein und bewunderten – gestärkt mit Kaffee und Kuchen – Kostüme, Trachten und Zeugnisse der textilen Tradition Ochtrups.

Wem der Sinn mehr nach aktueller Mode stand, oder der Gelegenheit, an einem Sonntag durch Geschäfte und das ebenfalls geöffnete DOC zu bummeln und relativ entspannt Einkäufe zu machen, kam trotz kleinerer Regenunterbrechungen auf seine Kosten. Und beim Bummeln konnte man Handwerkern bei ihrem Treiben zuschauen – die an einem Webstuhl echtes Leinen webten, wärmende Bommelmützen strickten, handbetriebene Nähmaschinen surren ließen, Stoffpuppen feilboten oder gar modische Hutmode präsentierten. Und merke: Klöppeln gehört zum Handwerk. Am historischen Kinderkarussell vorbei wurden die Schritte für den Rest der Tour durch die City dann wieder beschwingter, denn der Posaunenchor fetzte den „Tiger Rag“.