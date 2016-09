Am frühen Sonntagabend hat sich in Hörstel-Gravenhorst ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten – darunter auch zwei Ochtruper – ereignet. Laut Polizeiangaben, kam es wie folgt zu dem Unfall: Ein 25-jähriger Mann aus Nordheim befuhr am Sonntag gegen 17.34 Uhr mit seinem Pkw die Waldstraße in Hörstel und beabsichtigte den Kreuzungsbereich der Friedrich-Wilhelm-Straße in Fahrtrichtung Püsselbürener Straße zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 17-jähriger Kradfahrer aus Ochtrup, zusammen mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin ebenfalls aus Ochtrup, die Friedhelm-Wilhelm-Straße in Fahrtrichtung Gravenhorst. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Wie die Polizei mitteilt, stürzten die Kradfahrer durch die Wucht des Aufpralles und verletzten sich schwer. Nach notärztlicher Versorgung wurden beide in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand besteht für beide Verletzte aber keine Lebensgefahr. Der Pkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen circa 8400 Euro. Die Sperrung des Kreuzungsbereiches konnte nach Abschluss der Unfallaufnahme gegen 19.45 Uhr aufgehoben werden.