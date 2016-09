Am Sonntag ging das erste Ochtruper Volksmusikfestival über die Bühne im Festzelt an der Felsenmühle. Letzteres war proppevoll mit Fans der traditionsreichen Musik, die sich gerne zurückerinnerten, schunkelten und mitsangen.

Von Irmgard Tappe

„Hermann Löns, die Heide – Heide brennt“, schallt es am Sonntag aus dem Festzelt auf dem Weiner Schützenplatz. Volksmusikgruppen aus Steinfurt, Lengerich, Neuenkirchen, Schüttorf, Twente, Greven, Epe und natürlich die Ochtruper Volksmusikanten als Gastgeber sowie der Gronauer Shanty-Chor als Überraschungsgruppe geben sich beim ersten Ochtruper Volksmusikfestival ein Stelldichein. „Damit möchten wir dieses musikalische Wochenende in unserer Stadt um eine weitere Facette bereichern“, ruft Moderator Gottfried Tembrockhaus dem Publikum zu. Bürgermeister Kai Hutzenlaub hebt lobend hervor, dass die Volksmusikanten durch die Organisation derartiger Veranstaltungen kulturelles Musikerbe bewahren und weitertragen.

Die Besucher hatten sichtlich Spaß beim Volksmusikfestival. Foto: Irmgard Tappe Die Besucher hatten sichtlich Spaß beim Volksmusikfestival. Foto: Irmgard Tappe

Mit Akkordeon, Schlagzeug, Trompete, Harmonika – und natürlich mit inbrünstigen Gesängen – verkünden die feschen Musikanten ihren Zuhörern, dass die Welt doch eigentlich gar nicht so schlecht sei, wie viele glauben. Sie besingen blaue Meere, roten Wein und Waldeslust. Und für Leute, die auf der Suche nach dem Glück sind, hat das Hollicher Treckbüdel-Ensemble aus Steinfurt einen Geheimtipp: „Aus Böhmen kommt die Musik. Sie ist der Schlüssel zum Glück.“

Die Musiker setzen alles daran, ihrer Zielgruppe ein paar glückliche Stunden zu bescheren. Das Zelt ist rappelvoll mit Menschen, die gern schunkeln, singen und das Alter für eine Weile vergessen. Größtenteils gehören sie der 70-plus-Generation an. „Wenn ich diese Musik höre, fühle ich mich wieder jung und beschwingt“, sagt ein Besucher im fortgeschrittenen Alter.

Das Festzelt an der Felsenmühle war bis auf den letzten Platz gefüllt. Foto: Irmgard Tappe Das Festzelt an der Felsenmühle war bis auf den letzten Platz gefüllt. Foto: Irmgard Tappe

Eine 90-Jährige klatscht gerade beherzt in die Hände, als die Ochtruper Volksmusikanten „Es scheint der Mond so hell auf dieser Welt“ zu Gehör bringen. „Das ist Musik aus meiner Jugend. So etwas hört man heutzutage ja gar nicht mehr“, stellt sie erfreut fest. Auch Regina Schoo und Inge Klein-Katthöfer schätzen diese Musikrichtung, weil man so schön mitsingen kann. Schlichte Texte, griffige Melodien – wer stimmt da nicht gern mit ein. „Wir kennen die Lieder ja alle noch von früher“, sagt Schoo. „Und man kann wunderbar dabei schunkeln“, ergänzt Klein-Katthöfer.

Ja, viele Besucher schwelgen in Erinnerungen während des cirka sechsstündigen Festivals. Renate Evers zum Beispiel denkt an die Feste ihrer Jugendzeit. „Diese Lieder“, erzählt sie, „haben wir beim Schnoobschießenfeiern auf den Bauerntennen und beim Rosenmachen immer gesungen. Die Texte kenne ich noch heute auswendig.“ Benno Schulze-Elf­ringhoff stimmt ihr zu: „Unsere Generation ist mit dieser Musik aufgewachsen. Wir kannten nichts anderes. Und wenn mal eine andere Stilrichtung im Radio gespielt wurde, stellten unsere Eltern den Sender aus“, berichtet er schmunzelnd.

Nanu, was kündigt der Moderator denn da an? Einen Abstecher in die Popmusik mit „Rock Around the Clock“ und dem Akkordeonorchester Schüttorf. „Schade, dass so wenig Platz ist. Ich hätte jetzt gern einen Rock‘n’Roll getanzt“, erklärt ein Besucher lachend.