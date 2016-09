Einblicke in die Arbeit des Unternehmens: Der kaufmännische Leiter Dr. Klaus-Dieter Buschmeyer (l.) und der Produktionsleiter Georg Berger (2.v.l.) führten Bürgermeister Kai Hutzenlaub (3.v.l.) und Wirtschaftsförderer Robert Tausewald durch den Betrieb. Foto: Anne Alichmann

Am Montagmorgen machten Bürgermeister Kai Hutzenlaub und Wirtschaftsförderer Robert Tausewald im Rahmen der Unternehmenstour Station bei der Firma Hewing. Deren Geschäftsführer hatte ein besonderer Anliegen.

Von Anne Alichmann

Mit den Rohren der Firma Hewing könnte man – rein theoretisch – etwa 75 Mal die Erde umspannen: Rund drei Milliarden Meter hat das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1974 produziert. Eine eindrückliche Zahl, die Bürgermeister Kai Hutzenlaub und Wirtschaftsförderer Robert Tausewald am Montag bei der jüngsten Station ihrer Unternehmenstour erfuhren.

Der Betrieb stellt Kunststoffrohre vornehmlich für den Heizungs- und Sanitärbereich her – aber nicht nur. Auch Rohre zum Beispiel für Waschstraßen oder Kühlsysteme von Kraftwerken habe das Unternehmen, das 2012 von der Rettig-Gruppe übernommen wurde, bereits gefertigt, berichtete Geschäftsführer Dominik Rössler den Gästen. Dabei richtet sich die Firma genau nach den Wünschen der Anbieter, die sie beliefert: „Der Kunde hat eine genaue Vorstellung von dem Rohr, das wir für ihn produzieren sollen“, sagte Rössler. „Da müssen wir ex­trem flexibel sein.“ Ein Großteil der Abnehmer sitzt in Deutschland und anderen Staaten Westeuropas. Aber auch nach Osteuropa liefert Hewing – und nach Asien: „Der am stärksten wachsende Markt“, erklärte Rössler.

Wie das Unternehmen arbeitet, davon konnten sich Hutzenlaub und Tausewald bei einem Rundgang ein Bild machen. Stationen waren neben den Produktionshallen zum Beispiel der neue Showroom, das 5100 Quadratmeter große Logistikzen­trum oder das Labor.

Die Firma Hewing nutzte den Besuch aus dem Rathaus aber nicht nur, um sich vorzustellen. Die Vertreter brachten auch ein Anliegen vor: „Wir haben immer wieder Probleme mit der Stromversorgung“, berichtete Rössler. Zuletzt sei im Juni durch eine Unterbrechung eine komplette Tagesproduktion ausgefallen, ergänzte Dr. Klaus-Dieter Buschmeyer, kaufmännischer Leiter. Dadurch sei dem Unternehmen ein hoher finanzieller Schaden entstanden. „Die Verlässlichkeit der Energieversorgung ist für uns existenziell wichtig“, verdeutlichte Rössler. Hutzenlaub versprach, der Ursache für die Instabilität des Netzes auf den Grund zu gehen. „Ich nehme mich der Sache an und informiere mich.“