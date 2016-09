Die Bilanz für das Konzert-Wochenende mit „Unheilig“ und „Santiano“ fällt positiv aus. Und nicht nur die Besucher fanden Gefallen an der Veranstaltung. Auch die Stadt Ochtrup und die Veranstalter zeigten sich am Montag zufrieden. Fortsetzung nicht ausgeschlossen.

Von Anne Steven

Die Bedenken waren im Vorfeld des Konzert-Wochenendes mit „Unheilig“ und „Santiano“ durchaus vorhanden. Schließlich gab es für Großveranstaltungen dieser Art auf dem Sportplatz Alte Maate keine Erfahrungswerte. Doch spätestens am Samstagabend lösten sie sich in Luft auf. Denn die Konzert-Premiere funktionierte einwandfrei und vollkommen problemlos. Das bestätigten sowohl Veranstalter als auch die Stadt Ochtrup.

„Es hat alles wie geplant funktioniert“, bilanzierte Bernd Lembeck, Prokurist der Fansation Veranstaltungs GmbH am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung. Er sprach von einer rundum gelungenen Veranstaltung. Der gleichen Meinung war auch die Erste Beigeordnete. „Aus unserer Sicht ist alles gut gelaufen“, betonte Birgit Stening. Sie habe vorab schon noch Bedenken gehabt, ob alles glatt gehen würde und sei nun noch mehr begeistert ob des friedlichen und harmonischen Verlaufs beider Veranstaltungen.

Fotostrecke: Unheilig-Konzert in Ochtrup Fotostrecke Foto: Jens Keblat

Auch das von Veranstaltung, Stadtverwaltung, Polizei und Feuerwehr entwickelte Sicherheitskonzept griff. „Die Sicherheit hatte oberste Priorität“, erklärte Stening. Demnach sahen sie und ihre Kollegen vom Ordnungsamt es als ihre Pflicht an, an beiden Veranstaltungstagen Präsenz zu zeigen – beileibe keine Selbstverständlichkeit. Neben Stening waren auch Ordnungsamtsleiter Michael Alfert sowie Manfred Wiggenhorn, Jörg Veldermann und Birgit Althoff ständig anwesend. „Ich denke, dass das den Besuchern auch ein Gefühl von Sicherheit vermittelt“, sagte Stening und verwies zudem auf Beamte der Polizei vor Ort und die Mitarbeiter des Baubetriebshofes, die sich in Bereitschaft hielten.

Zum Thema Warum Unheilig und Ochtrup so eng miteinander verknüpft sind

Unterstützung für die Verwaltung gab es auch von Seiten einiger Flüchtlinge. „Sechs Bewohner des Pröp­stinghoffs haben sich bereit erklärt, am Samstag und Sonntag Müll zu sammeln“, berichtete Stening. Pünktlich um 5.45 Uhr hätten diese sechs Herren an beiden Tagen ihren Dienst angetreten und dabei geholfen sowohl das Gelände als auch den Stadtpark und die Innenstadt von den Hinterlassenschaften der Konzertbesucher zu befreien. Als Dankeschön gab’s freien Eintritt beim Unheilig-Konzert. „Das haben die Sechs super gemacht“, lobte Stening das Engagement der Männer.

Interview Der Graf (Sänger von „Unheilig“): „Wir alle wissen, dass dies nicht normal ist“

Die Verwaltung ihrerseits bekam auch ein dickes Lob – und zwar vom Veranstalter. „Die Zusammenarbeit hat sehr gut geklappt“, betonte Lembeck. Er war froh, dass auch verkehrstechnisch alles reibungslos verlief: „Wir hatten ja keine Erfahrungen mit dem Gelände. Da weißt du nie, was passiert, wenn ein Auto falsch parkt, sich der Verkehr staut und dann womöglich Chaos ausbricht.“ Auch der Shuttle-Service sei gut angenommen worden. Der Transport zur Veranstaltung und zurück zum Parkplatz klappte prima.

Video: Der Graf kommt! Eine Figur zum Anfassen

Um den Reigen der Zufriedenen abzurunden: Auch der Graf, die anderen „Unheilig“-Mitglieder, die Vorbands und die singenden Seemänner von „Santiano“ wussten nur Positives über das Konzert-Wochenende zu berichten, erzählt Lembeck. Der Graf sei sogar „total begeistert“ gewesen.

Da stellt sich natürlich die Frage: Was spräche dagegen, eine Veranstaltung dieser Art häufiger in Ochtrup stattfinden zu lassen? Kaum etwas. „Wir würden uns dem nicht verschließen“, erklärte Stening, betonte aber mit einem Lachen, dass sie so etwas nicht alle zwei Wochen haben müsse. Jedoch: „Wir haben gesehen, dass es funktionieren kann.“ Auch die Veranstalter haben in dieser Hinsicht durchaus Ambitionen. „Wir möchte ganz gerne auch mal andere Bands in Ochtrup spielen lassen“, erklärte Lembeck. Man habe bereits bei einigen Akteuren angeklopft, konkrete Zusagen gebe es jedoch noch nicht. Die erwartet Lembeck im Herbst.