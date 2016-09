Selten hat es in Och­trup wohl eine Veranstaltung gegeben, die im Nachhinein so viel Zuspruch und so viel positives Feedback bekommen hat wie das hinter uns liegende Konzertwochenende. Und es ist nicht so, dass die Ochtruper sonst mit Kritik knausern – ganz im Gegenteil. Jetzt also mal etwas Positives. Wie schön! Auf den Konzerten am Freitag und Samstag war echte Volksfeststimmung zu spüren. Kein Gemecker, keine brummeligen Gesichter, stattdessen ein friedliches Fest, Fröhlichkeit, Lachen und Spaß. Da wünscht man sich doch mehr davon, oder? Nicht zu viel, keine Frage. Schließlich muss alles organisiert und gestemmt werden. Aber ab und an wäre so ein Konzert doch richtig schön.