Ochtrup -

Am Montagmorgen hat sich auf der K 73 in Höhe Felderhook ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 86-jähriger Fahrer aus Horstmar wollte von der Straße Felderhook auf die vorfahrtsberechtigte K 73 in Richtung Auffahrt B 54 abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen Wagen, der die Kreisstraße in Richtung Metelen befuhr.