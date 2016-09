Wenn am Samstag (10. September), an fast 100 Orten in Deutschland und Österreich gespielt wird, ist Ochtrup mit dabei. Zum zweiten Mal beteiligen sich die Bücherei St. Lamberti und das Ochtruper Spieletreffen am Tag des Gesellschaftsspiels unter dem Motto „Stadt Land spielt“.

Auch in Zeiten von PC- und Konsolenspielen, stehen Brett- und Gesellschaftsspiele weiterhin hoch im Kurs. Deren Beliebtheit zu stärken und zu fördern, aber auch die Wertschätzung für Spieleautoren und deren Arbeit zu verbessern, sind Ziele der Aktion, heißt es in der Ankündigung der Bücherei.

Wie im vergangenen Jahr präsentiert die Bücherei im Rahmen von „Stadt Land spielt“ die für Herbst und Winter neu angeschafften Spiele, die demnächst auch ausleihbar sein werden. 50 Spiele für alle Altersklassen und mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden – darunter natürlich auch die „Spiele des Jahres“ – sind in den Büchereibestand aufgenommen worden, der damit auf über 800 Spiele aufgestockt wurde. Für die Besucher des Tages des Gesellschaftsspieles also Gelegenheit, neue Spiele kennenzulernen und Lieblingsspiele mit neuen Mitstreitern zu spielen.

Erstmals wird es am Samstag auch ein Benefiz-Turnier geben. „Hanabi“, 2013 das erste Kartenspiel, das mit dem Titel „Spiel des Jahres“ ausgezeichnet wurde, steht dabei im Mittelpunkt. Bei diesem Spiel geht es darum, gemeinsam Punkte zu sammeln, es gibt also keine Sieger oder Verlierer. Alle im Rahmen des Turniers erspielten Punkten werden im Anschluss gegen Gesellschaftsspiele der Fima Abacus eingetauscht, die weitergegeben werden an den Verein „Miteinander Och­trup“. Die Spiele werden in eigenen Projekten des Vereins eingesetzt und an Flüchtlingsfamilien weitergegeben.