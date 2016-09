Christa Lenderich am Werk. Foto: Irmgard Tappe

Dass Christa Lenderich sich mit den politischen Menüs der Stadt Och­trup beschäftigt, ist bekannt. Aber in ihrer Freizeit schwingt die stellvertretende Bürgermeisterin und Ratsfrau gern in ihrer heimischen Küche den Kochlöffel.

Von Irmgard Tappe

„Für mich ist Kochen ein Stück Heimat. Dabei verwende ich gern Zutaten aus der Region und koche am liebsten klassische Gerichte. Denn ich finde es wichtig, dass die traditionelle Küche erhalten bleibt“, sagt die Verwaltungsbeamtin und Kommunalpolitikerin, die von Fast Food und Fertiggerichten nichts hält.

Für die Tageblatt-Kochserie bereitet sie Kartoffelpuffer mit Apfelkompott zu. Eine regionale Spezialität, die bei der Ochtruperin Kindheitserinnerungen weckt. Erinnerungen an die Reibekuchen, die ihre Mutter immer wieder freitags für ihre Familie kochte, an den Duft, der dann durch das Haus zog, und an die alte Küchenreibe, die vom vielen Reiben ziemlich verbogen war.

Auch Christa Lenderich verzichtet auf moderne Küchentechnik, wenn sie Reibekuchen zubereitet. Schälmesser, Bratpfanne und die gute alte Küchenreibe – das reicht. „Diese Reibe stammt noch von meiner Schwiegermutter“, erzählt die Och­truperin, während sie die Knollen kräftig über die grobe Seite der Handreibe zieht. „Man kann die Kartoffeln natürlich auch fein raspeln. Das muss jeder nach seinem Geschmack entscheiden. Wir mögen die grobe Variante lieber“, sagt sie.

Beim nächsten Arbeitsschritt fließen die Tränen, was allerdings mit der dicken Zwiebel zusammenhängt, die Lenderich schält, reibt und unter die Kartoffelmasse mischt. Jetzt noch Eier und Haferflocken unterrühren und das Ganze mit Salz würzen. „Da bin ich immer recht vorsichtig. Man kann besser nachsalzen als versalzen“, meint Lenderich schmunzelnd. Damit der Reibekuchenteig seine Farbe behält, fügt sie noch einige Spritzer Zitrone hinzu.

Nun nimmt sie das Apfelkompott in Angriff. Die Äpfel stammen aus eigener Ernte. Teils frisch gepflückt, teils unterm Apfelbaum im Garten gesammelt. „Auch die Früchte, die unterm Baum liegen, sind Lebensmittel und sollten Wertschätzung erfahren“, sagt Lenderich. Dann verrät sie noch einen Trick, den sie ausprobiert hat und der dem Apfelkompott eine besondere Note verleiht. „Ich karamellisiere etwas braunen Zucker in einem Topf, dann gebe ich die Apfelstückchen und einen Schuss Apfelsaft hinzu.“ Während das Kompott im geschlossenen Kochtopf seiner Vollendung entgegen köchelt, erhitzt Lenderich in einer beschichteten Pfanne etwas Sonnenblumenöl, füllt kleine Häufchen des Kartoffelteigs hinein und lässt diese von beiden Seiten goldbraun brutzeln.

Ein wenig Zeit kostet es schon, wenn man seiner Familie die guten alten Reibekuchen serviert. Bei Christa Lenderich kommen sie trotzdem hin und wieder auf den Tisch. Allerdings hat sie das traditionelle Freitagsgericht ihrer Kindheit auf den Samstag verschoben. „Ich finde Kartoffelpuffer nach wie vor lecker. Am besten schmecken sie direkt aus der Pfanne. Dann sind sie so richtig knusprig“, meint sie und reicht eine Kostprobe der ersten knusprigen Köstlichkeiten.