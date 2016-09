Es ist bereits die vierte Auflage: Am 15. Oktober (Samstag) veranstaltet der FC Lau-Brechte in Zusammenarbeit mit der Continentale-Bezirksdirektion Niehues und der Stadt Och­trup erneut den Ochtruper Volks- und Firmenlauf am Volksbankstadion in der Wester.

Den Auftakt bildet zunächst um 14.15 Uhr der Bambini-Lauf, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren. Die Kleinen laufen – unter den Augen und Anfeuerungsrufen der hoffentlich zahlreichen Zuschauer – zwei Stadionrunden. Im Anschluss wartet auf die Nachwuchsläufer eine kleine Überraschung.

Um 14.30 Uhr beginnt dann der Hauptlauf, und zwar traditionell in einem 3,3 Kilometer langen Rundlauf durch die Wester. Bis 16 Uhr hat jeder Zeit, so viele Runden zu laufen, wie er kann oder möchte. Neben den Firmen sind auch wieder einzelne Läufer, Walker oder auch Spaziergänger gerne gesehen. Eine Zeitnahme gibt es nicht. Jeder lässt sich seine Laufkarte nach jeder Runde im Volksbankstadion abstempeln. Schließlich handelt sich um einen Sponsorenlauf, bei dem am Ende jeder Kilometer zählt. Die Bewegung, der Spaß und der gute Zweck stehen im Vordergrund. Für die Läufer selbst ist die Teilnahme kostenlos.

Es gibt in diesem Jahr einige Neuerungen, wie die Organisatoren berichten: So sollen die Anmeldungen beziehungsweise Registrierungen sowie die Aushändigung der Laufkarten zwischen 13 Uhr und 14 Uhr stattfinden, damit der Bambini-Lauf pünktlich starten kann und es wegen der Sportplatzrunde im Volksbank-Stadion zu keinem Durcheinander kommt. Und: Die Siegerehrung erfolgt erstmals direkt im Anschluss an den Lauf. In der kurzen Überbrückungszeit können die Teilnehmer sich wieder mit Getränken, Kuchen und Waffeln stärken. Prämiert werden der beste Läufer und die beste Läuferin sowie die drei besten Firmen. Erstmals gibt es zudem einen Wanderpokal.